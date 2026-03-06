5 lieux méconnus à Lille pour profiter du soleil

À Lille, dès que le soleil pointe le bout de son nez, les mêmes spots se remplissent à vitesse grand V. Les grandes terrasses affichent complet, les parcs les plus connus sont pris d’assaut… Résultat : on finit parfois par renoncer. Pourtant, la métropole regorge d’endroits plus discrets où savourer les beaux jours autrement ! Petites places pavées, terrasses cachées, friches réinventées… Voici cinq lieux un peu méconnus pour profiter du soleil sans jouer des coudes.

1. La place aux Oignons

On la traverse souvent sans s’y arrêter et pourtant, la Place aux Oignons est l’une des plus jolies places du Vieux-Lille ! Pavés anciens, façades colorées, atmosphère presque hors du temps : dès que le soleil éclaire les briques, l’endroit devient particulièrement agréable. Et en plus, il est encerclé de bâtiments historiques, qui lui donnent un air un peu secret (d’ailleurs, si on ne sait pas que cette place existe au milieu de toutes ces belles maisons, on peut facilement la louper !) On peut s’y poser en terrasse ou simplement sur un rebord, café à la main, et profiter du calme de cette petite place à l’écart des grands axes.

Place aux Oignons

Place aux Oignons, 59800 Lille

Petite place pavée, terrasses discrètes et ambiance intimiste

2. Le Jardin des Géants

Plus discret que le bien connu parc de la Citadelle, mais tout aussi agréable, le Jardin des Géants se niche entre les immeubles d’Euralille. Bassins, passerelles en bois, végétation dense, c’est l’endroit parfait pour une pause déjeuner au soleil ou un moment de lecture au calme !

Jardin des Géants

1 Rue du Ballon, 59800 Lille

Gratuit, situé à proximité immédiate de la gare Lille-Europe

3. La gare Saint-So

Ancienne gare de marchandises devenue lieu culturel, la gare Saint-So offre un tout autre décor. Ici, l’ambiance est plus alternative, plus brute ! C’est un spot parfait pour profiter du soleil en mode décontracté, loin des terrasses classiques du centre. En plus, à partir du printemps, la guinguette va rouvrir ses portes et vous pourrez carrément profiter des transats et faire des barbecues sur place en ramenant votre propre nourriture.

Cours Saint-So

17 boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille

Lieu culturel avec grande cour extérieure, bars et restauration sur place

4. Le Dancing à Lambersart

Un peu à l’écart de Lille, le Dancing vaut le détour ! Installé au bord de la Deûle à Lambersart, ce restaurant-bar dispose d’une grande terrasse tournée vers l’eau. L’ambiance y est détendue et nous donne presque la sensation d’être déjà en vacances. On y vient pour déjeuner au soleil, boire un verre en fin d’après-midi ou simplement profiter du cadre verdoyant, loin du bruit du centre-ville.

Le Dancing

60 avenue de l’Hippodrome, 59130 Lambersart

Restaurant-bar en bord de Deûle, grande terrasse ensoleillée

5. La Blonde

De l’extérieur, La Blonde pourrait presque passer inaperçue. Mais une fois la porte poussée, on découvre un intérieur à l’ambiance vintage, propice aux discussions qui s’éternisent… mais surtout une grande terrasse cachée à l’arrière ! À l’abri des regards, loin du tumulte des rues voisines, on s’y installe pour un verre, un jeu de société ou simplement pour profiter d’un coin de ciel bleu en toute tranquillité.

La Blonde

26 rue des Bouchers, 59800 Lille

Bar à l’ambiance rétro, grande terrasse intérieure discrète

Bref, pas besoin de partir loin ni de suivre la foule pour savourer les beaux jours ! Lille cache assez de coins tranquilles pour transformer un simple rayon de soleil en vrai moment à part.