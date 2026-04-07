Vescovato, ce village perché de Haute-Corse vise le titre de Village préféré des Français

Perché au-dessus de la plaine orientale, Vescovato représente la Corse dans l’édition 2026 du Village préféré des Français. Ce village de Haute-Corse est connu pour sa fontaine à l’Aigle, son église San Martinu et sa vue ouverte jusqu’à la mer. On vous emmène le découvrir.

Un village corse né autour d’un évêque

L’histoire de Vescovato remonte au XIIIe siècle. Selon la tradition, l’évêque de Mariana, Opizo Pernice, aurait découvert sur cette hauteur une source particulièrement fraîche et décidé d’y faire bâtir sa résidence. Le lieu portait alors le nom de Belfiorito. Puis, au fil du temps, l’expression italienne « Al Vesco vado », qui signifie « je vais voir l’évêque », aurait fini par donner son nom au village.

Cette implantation en hauteur, sur une crête, ne doit rien au hasard. Ancien évêché puis chef-lieu de canton, Vescovato s’est développé en attirant peu à peu les habitants des alentours, venus chercher refuge sur les hauteurs lors des raids barbaresques, ces attaques menées pendant des siècles sur les côtes méditerranéennes. Le village a aussi traversé les épidémies, les disettes, puis la réorganisation du territoire avec le transfert du siège épiscopal à Bastia.

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À Vescovato, un patrimoine très visible

Vescato est l’un de ces villages pittoresques qui nous fait voyager dans le temps. On traverse des ruelles pavées, on longe des maisons anciennes serrées sur la pente, on passe par la place ombragée et l’on croise aussi A Loghja, ce passage couvert taillé dans la roche qui fait partie des curiosités du village.Un décor plein de charme au milieu duquel la fontaine à l’Aigle tient une place à part. Installée en 1880 et réalisée en bronze par la fonderie Ducel, elle est devenue l’emblème du village. Et franchement, difficile de la manquer !

Le patrimoine religieux renforce encore cette impression. L’église baroque San Martinu, bâtie au XIVe siècle sur l’emplacement d’une ancienne chapelle romane, attire l’attention avec sa nef à trois vaisseaux, son tabernacle remarquable et son maître-autel en marbre blanc du XVe siècle. Autour d’elle, on retrouve aussi l’ancien couvent des Capucins, érigé en 1540 et classé monument historique, la chapelle Santa Croce, la chapelle San Mighele, édifice roman pisan du XIeme siècle aménagé en tombe familiale au Moyen-Âge, et le musée A Memoria. Ce dernier rassemble des objets donnés par des familles de Vescovato, du banc d’école ancien au mécanisme de l’horloge de 1889, et permet d’entrer dans l’histoire du village par la vie quotidienne. Les amoureux de patrimoine et d’histoire ont de quoi faire à Vescovato.

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Vescovato, prochain Village préféré des Français ?

Les amateurs de nature ne seront pas en reste à Vescovato. En effet, le village se situe en Haute-Corse, dans la région de la Casinca, entre la plaine de la Marana et la plaine orientale, à proximité de Lucciana et du Parc Naturel Régional de Corse. Depuis les hauteurs de cette crête rocheuse, on profite d’un large panorama sur les terres agricoles, la mer, les villages voisins et même, par temps clair, jusqu’à l’île d’Elbe, célèbre pour avoir été la terre d’exil de Napoléon en 1814-1815 et également réputée pour ses plages.

Si Vescovato est aujourd’hui sous les projecteurs, c’est parce qu’il représente la Corse dans l’édition 2026 du Village préféré des Français, aux côtés d’autres pépites comme Saint-Martin-de-Londres qui représente l’Occitanie avec ses jolies façades de pierre, ou Nolay, qui représente la Bourgogne-Franche-Comté avec ses imposantes halles médiévales. Avec son histoire forte, son patrimoine riche et sa silhouette perchée qui compte parmi les plus marquantes de Haute-Corse, Vescovato ne manque pas d’atouts pour se mesurer aux autres villages du concours et succéder à Saint-Antoine-l’Abbaye, dans l’Isère, comme Village Préféré des Français 2026. Affaire à suivre !

Image en Une : Vescovato, village perché de Haute-Corse, vu depuis les hauteurs © Adobe Stock_Rolf

Mélina Hoffmann