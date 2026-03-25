À 2h30 de Paris, cette cité médiévale pourrait devenir le Village préféré des Français

Nolay, en Côte-d’Or, représente la Bourgogne-Franche-Comté pour l’édition 2026 du concours du Village préféré des Français. Situé à une vingtaine de kilomètres de Beaune, entre falaises calcaires et vignobles, ce bourg des Hautes-Côtes est notamment connu pour ses impressionnantes halles du XIVe siècle, son centre ancien et son église gothique.

Des halles médiévales au cœur du village

À Nolay, avant-même de découvrir le reste du village, la première chose qui impressionne ce sont ses halles imposantes. Installées au centre du bourg, elles rappellent le rôle commercial qu’a longtemps joué la commune. Leur charpente en bois, leur toiture de laves et leurs dimensions en font le principal repère du village. Construites au XIVe siècle, elles comptent d’ailleurs parmi les halles médiévales les plus marquantes de Bourgogne, et sont inévitablement au cœur d’une visite de Nolay.

Autour des halles, le centre ancien rassemble plusieurs éléments qui donnent beaucoup de caractère à Nolay : maisons à pans de bois, façades anciennes, ruelles étroites, lucarnes et détails sculptés, sans oublier une maison à bossages datée de 1562.

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Une petite cité pleine de détails

L’église Saint-Martin se dresse dans ce paysage avec sa flèche gothique en pierre, haute d’environ 38 mètres, qui domine les toits. L’édifice abrite aussi deux jacquemarts en bois, Jacquot et Jacquotte, deux personnages mécaniques chargés de frapper les heures sur une cloche. De petits détails qui ajoutent une touche de charme supplémentaire au village.

Le bourg réserve aussi d’autres étapes intéressantes. On peut voir la chapelle Saint-Pierre et son clocher à bulbe, plus inhabituel dans le paysage local, la Maison de la Charité, ancien hôpital du XVIIIe siècle, ou encore le musée d’histoire et de paléontologie, accessible uniquement lors d’une visite guidée. Il y a aussi la cour de la maison des Tanneurs, qui rappelle le passé artisanal de la commune.

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Autour de Nolay

Depuis Nolay, on peut également rejoindre, en quelques minutes, La Rochepot et son ancienne forteresse médiévale du XIIe siècle, filer vers Santenay, connu pour ses vignes et ses paysages, ou pousser jusqu’à Chagny et Couches et sa forteresse médiévale classée « Monument Historique ». Beaune reste toute proche, Autun n’est pas très loin non plus, et la voie verte permet de découvrir une partie des environs à pied ou à vélo. On peut ainsi prendre Nolay comme point de départ pour rayonner dans les environs.

L’environnement privilégié de Nolay en fait aussi une destination idéale pour les marcheurs. Parmi les circuits de randonnée accessibles, l’un d’eux, le Tour du bout du monde, emmène les visiteurs à la découverte d’un site naturel remarquable : le cirque du bout du monde, ses falaises calcaires vertigineuses, sa forêt de pins noirs et sa cascade de 25 mètres de haut. Entre son patrimoine médiéval et son environnement naturel, Nolay a donc de quoi défendre sérieusement sa place dans le concours de « Village préféré des Français 2026« . Réponse bientôt !

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Image en Une : Maison à pans de bois sur la place de Nolay, à deux pas de l’église Saint-Martin © Jean-Michel Floret

Mélina Hoffmann