Locquirec, cet élégant village breton entre deux baies représente la Bretagne au Village préféré des Français 2026

Entre le Finistère et les Côtes-d’Armor, Locquirec occupe une place à part sur la côte nord bretonne. Le village s’étire sur une presqu’île, entre port, plages, criques et maisons tournées vers la mer. Connue de longue date comme station balnéaire, la commune est aujourd’hui sous les projecteurs puisqu’elle a été choisie pour représenter la Bretagne dans l’édition 2026 du Village préféré des Français. Affaire à suivre !

Une presqu’île entre deux baies

Le charme de Locquirec tient en grande partie à sa situation. En effet, la commune s’avance dans la mer sur une presqu’île située à la jonction du Finistère et des Côtes-d’Armor, dans la baie de Lannion, tout près de la baie de Morlaix et à quelques kilomètres de la Côte de Granit rose. Ce qui explique son paysage très changeant, selon que l’on regarde vers le port, vers les plages ou vers les pointes plus découpées du littoral.

Le bourg garde, quant à lui, quelque chose des anciennes stations balnéaires bretonnes. On retrouve ce petit port très visible dans le centre, de superbes villas Belle Époque, des venelles fleuries d’hortensias et d’agapanthes, et l’église Saint-Jacques qui domine le village. La commune affiche également une devise dont il est fier, et on comprend pourquoi : « Qui est venu, revient. Qui est revenu, reste. »

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Plages, surf et sentier des douaniers

Locquirec concentre sur un espace réduit une belle variété de paysages maritimes. Le littoral compte plusieurs plages, dont Pors ar Villiec, l’une des plus connues, mais aussi les Sables Blancs ou encore le Moulin de la Rive, régulièrement cités parmi les lieux forts du secteur. On passe ici d’une plage au bord du bourg à des criques plus discrètes, puis à de longues étendues de sable à marée basse.

Ce cadre explique aussi pourquoi Locquirec est évidemment associé aux activités de bord de mer. La baie est particulièrement adaptée à la voile, tandis que Pors ar Villiec et le Moulin de la Rive sont davantage connus pour le surf. Le GR 34 longe par ailleurs tout le littoral locquirécois et permet d’enchaîner les points de vue sur le port, les criques et les plages. Parmi les repères bien ancrés dans la vie locale, on peut aussi citer le marché du mercredi matin, les bateaux de l’école de voile dans le port ou encore les grandes marées, qui découvrent de vastes étendues de sable appréciées par les pêcheurs à pied. L’eau prend d’ailleurs souvent ce bleu-vert très particulier que les Bretons appellent glaz.

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Locquirec, le choix breton pour 2026

Si Locquirec fait aujourd’hui davantage parler de lui, c’est parce que le village a été sélectionné pour représenter la Bretagne dans la célèbre émission de télévision Le Village préféré des Français 2026, présentée par Stéphane Bern. La commune fait partie des 14 villages retenus au niveau national parmi d’autres pépites parmi lesquelles Dampierre-en-Yvelines, choisie pour représenter la région Île-de-France. Et sa candidature a suscité une vraie mobilisation sur place puisque le port a notamment servi de point de ralliement à une opération de promotion organisée autour du concours.

Cette sélection éclaire assez bien ce qui fait l’identité du lieu. Locquirec réunit plusieurs dimensions qui fonctionnent très bien ensemble : une vraie silhouette de presqu’île, un port central, des plages nombreuses, une culture balnéaire ancienne, des activités nautiques bien installées et un rapport très direct à la mer. Le village dispose aussi d’un patrimoine plus discret que spectaculaire, avec son église, ses chapelles, ses lavoirs, son circuit de la pierre ou encore son four à pain. C’est sans doute cet ensemble, plus qu’un seul monument ou un seul panorama, qui explique pourquoi Locquirec défend aujourd’hui les couleurs de la Bretagne dans ce concours national, bien décidé à succéder à Saint-Antoine-l’Abbaye, dans l’Isère.

FAQ Locquirec

Pourquoi Locquirec est-il en lice pour Le Village préféré des Français 2026 ?

Locquirec a été sélectionné parmi les 14 villages retenus pour l’édition 2026 de l’émission et représente la Bretagne dans le concours.

Que voir à Locquirec ?

Le village est surtout connu pour sa presqu’île, son port, ses plages comme Pors ar Villiec et les Sables Blancs, ses spots de surf et son sentier côtier emprunté par le GR 34.

Où se situe Locquirec ?

Locquirec se trouve dans le Finistère, à la limite des Côtes-d’Armor, entre la baie de Morlaix et la baie de Lannion, non loin de la Côte de Granit rose.

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Image en Une : Le port de Locquirec, sa digue et le village sur la côte nord bretonne. © Adobe Stock_JeanPierre

Mélina Hoffmann