Ce village méconnu à 1H de Paris est en lice pour devenir le Village préféré des Français

À 35 kilomètres de Paris, niché dans l’écrin verdoyant de la vallée de Chevreuse, Dampierre-en-Yvelines (78) défend cette année les couleurs franciliennes dans l’émission Le Village préféré des Français, présentée par Stéphane Bern sur France 3. Et si, enfin, l’Île-de-France décrochait son tout premier titre depuis la création du concours en 2012 ? Après Rochefort-en-Yvelines en 2025, c’est ce voisin du sud-Yvelines qui tentera de séduire les téléspectateurs. Patrimoine d’exception, nature préservée, art de vivre bucolique : Dampierre a toutes les cartes en main. Et vous pouvez voter pour lui jusqu’au 6 mars 2026.

Un château digne de Versailles

On connaît surtout Dampierre pour son joyau : le château de Dampierre. Édifié au XVIIᵉ siècle par Jules Hardouin-Mansart, l’architecte du Château de Versailles, il incarne l’élégance du grand classicisme français. Ses jardins, dessinés par André Le Nôtre, déploient une perspective magistrale sur un domaine de près de 400 hectares. Plus grand château privé d’Île-de-France, classé Monument historique, le domaine a vu défiler rois, reines et grandes figures intellectuelles. Un décor grandiose… à seulement une heure de la capitale. Fait rare : c’est autour du château que le village s’est construit, reprenant certains codes architecturaux de la demeure seigneuriale. Ici, tout dialogue avec le domaine. Un mini-Versailles, en somme.

Un village au charme intact

Mais Dampierre-en-Yvelines ne se résume pas à son château. Son centre-bourg a conservé une remarquable homogénéité architecturale, entre porches anciens autrefois empruntés par les charrettes, fermes d’antan et élégantes demeures du XIXᵉ siècle. Autour, cinq hameaux : Fourcherolles, Maincourt, Champ-Romery, Le Mousseau et le Champtier des Fourneaux, composent une mosaïque rurale pleine de caractère. Le village recèle aussi des curiosités rares : une étonnante mairie-église, unique en France, la spectaculaire Maison de Fer, édifiée pour l’Exposition universelle de 1889 et attribuée à Gustave Eiffel, prouesse métallique d’inspiration coloniale aujourd’hui classée Monument historique, ainsi que l’église Saint-Pierre dont les origines remontent au XIIᵉ siècle. Un patrimoine précieux pour un village d’à peine 1 000 habitants, inscrit au cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse, qui déploie 60 000 hectares de forêts, prairies et cours d’eau. Ici, la ruralité n’est pas un décor de carte postale mais une réalité bien vivante : marché local, producteurs du terroir, petits chemins de balades et silence apaisant. À deux pas de l’agitation urbaine, Dampierre incarne une Île-de-France méconnue, calme et authentique.

Un sérieux prétendant au titre de Village préféré des Français

Quatorze communes de métropole et d’Outre-mer sont en lice cette année. Les équipes de tournage sont attendues au printemps pour capturer le village sous son meilleur angle avant la finale, diffusée début juillet sur France Télévisions. Depuis 2012, la région île-de-France n’a jamais remporté le concours. Pour changer la donne, vous avez la possibilité de voter pour Dampierre-en-Yvelines jusqu’au 6 mars 2026 !

