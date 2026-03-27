Ce superbe village de pierre d’Occitanie est en lice pour le Village préféré des Français

Au pied du Pic Saint-Loup, Saint-Martin-de-Londres représente l’Occitanie dans l’édition 2026 du Village préféré des Français. Avec ses rues pavées, ses façades de pierre, et son église romane remarquable, ce village médiéval de l’Hérault a un charme fou qui ne peut pas laisser insensible. Cela suffira-t-il à en faire le grand gagnant de cette édition ? Affaire à suivre !

Saint-Martin-de-Londres, un village de pierre

Après Nolay en Côte-d’Or ou encore Locquirec dans le Finistère, dont nous vous parlions récemment, un autre candidat attire l’attention cette année : Saint-Martin-de-Londres. À une vingtaine de kilomètres de Montpellier, au pied du Pic Saint-Loup, ce village de l’Hérault représente l’Occitanie dans l’édition 2026 du Village préféré des Français, avec un atout charme majeur : son superbe décor de pierre.

En effet, c’est ce qui frappe tout de suite lorsqu’on arrive dans ce village pittoresque : ses ruelles pavées et ses maisons de pierre qui nous transportent immédiatement dans une autre époque. Saint-Martin-de-Londres profite aussi d’un très beau cadre typiquement languedocien, entre garrigues, vignobles et collines, avec le Pic Saint-Loup tout près. De quoi faire de jolies promenades aussi dans les environs.

Une histoire ancienne encore bien visible

Saint-Martin-de-Londres a aussi pour lui une histoire ancienne, encore très lisible dans son tracé et dans ses monuments. Dès le XIe siècle, la seigneurie appartient à la famille des Guilhem de Montarnaud avant d’être donnée au monastère de Gellone. Ce passé médiéval n’a rien d’anecdotique : il se retrouve dans l’organisation du bourg et dans ses vestiges.

Au centre du village, la tour de l’Horloge rappelle l’ancien système défensif et a même servi de prison au XVIIIe siècle. Mais le monument le plus marquant reste l’église Saint-Martin. Construite entre la fin du XIe et le début du XIIe siècle, elle compte parmi les édifices romans les mieux conservés du Languedoc. Son plan en forme de trèfle et sa coupole d’influence byzantine lui donnent une silhouette rare, et c’est exactement le genre de détail qui peut distinguer un village parmi d’autres dans ce concours.

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Pourquoi Saint-Martin-de-Londres peut faire la différence

Depuis juillet 2025, le village propose un parcours patrimonial intitulé Les pierres racontent, installé dans le cœur ancien. Le principe est simple : on suit, depuis la mairie, un circuit ponctué de huit panneaux explicatifs pour mieux comprendre ce que l’on observe. L’histoire locale vient ainsi donner vie à ces façades et à ces ruelles pleines de caractère.

Autre détail intéressant, et plus singulier qu’il n’y paraît : la fontaine actuelle, avec sa vasque hexagonale et ses abreuvoirs, a été achevée en 1854 et sa conception est présentée par la commune comme unique en France. Elle occupe une place importante dans la vie du village, tout comme la place de la Fontaine, où se concentre toujours l’activité du bourg. Saint-Martin-de-Londres réunit donc plusieurs qualités qui en font un concurrent de taille pour les autres candidats au titre du Village préféré des Français 2026.

FAQ de Saint-Martin-de-Londres

Pourquoi Saint-Martin-de-Londres est-il candidat au Village préféré des Français 2026 ?

Saint-Martin-de-Londres représente l’Occitanie dans l’édition 2026 du concours. Le village a été retenu pour son patrimoine médiéval, son église romane remarquable et son cadre au pied du Pic Saint-Loup.

Que voir à Saint-Martin-de-Londres ?

On peut y découvrir les ruelles pavées, les maisons en pierre, la tour de l’Horloge, la place de la Fontaine et l’église Saint-Martin. Le village se visite facilement à pied et offre un très beau condensé de patrimoine languedocien.

Où se situe Saint-Martin-de-Londres ?

Saint-Martin-de-Londres se trouve dans l’Hérault, à une vingtaine de kilomètres de Montpellier. Le village est installé au pied du Pic Saint-Loup, entre garrigues, collines et vignobles.

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Image en Une : Maisons de pierre à Saint-Martin-de-Londres, village de l’Hérault candidat au Village préféré des Français 2026 © AdobeStock_Fred

Mélina Hoffmann