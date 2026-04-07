À 1H de Lyon, ce château flottant sur la Loire a survécu aux années 80

Le Château de la Roche flotte sur une boucle de la Loire. À 1H de Lyon, ce château situé dans la commune de Saint-Priest-la-Roche est un véritable survivant. Son destin aurait pu s’avérer fatal dans les années 80 à cause d’un projet fluvial qui annonçait sa destruction. Entre esprit d’équipe, patrimoine et escapade bucolique : on vous guide au cœur des terres du château de La Roche, qui a encore de belles années devant lui.

À 1H de Lyon

Avant de découvrir cette construction, dont les premières fondations datent du 13e siècle, les incontournables de la région vous attendent. À seulement 15 minutes en voiture du château de la Roche, un panorama unique en France vous attend avec le Pêt d’Âne. Ce nom porte à sourire, mais la vue vous époustouflera. Depuis les hauteurs du Pêt d’Âne, la Loire a des airs d’Amazonie : en plus, de nombreuses routes de randonnées y sont accessibles. Mais alors, pourquoi ce lieu naturel incroyable porte un nom pareil ?

Comme pour tous les lieux improbables, le nom de Pêt d’Âne est un mystère. Pour la piste sérieuse, il serait question de linguistique et de tradition orale. Le nom viendrait d’une déformation du patois local, car dans certaines langues régionales, des mots ressemblant à « pêt » désignaient une « faille » ou une « ouverture », donc, des passages dans la roche. La seconde version, plus amusante, raconte qu’un âne chargé de marchandises aurait glissé le long de la falaise. Surpris par sa chute, il aurait donc laissé un « souvenir » sonore dans ce lieu.

Hormis le Pêt d’Âne et ses anecdotes surprenantes, de nombreux villages gravitent autour du château de La Roche. À 1H de Lyon, vous pourrez visiter Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, où les artisans et les ruelles pavées vous combleront. Si vous préférez les maisons à pan de bois, Le Crozet vous enchantera. Pour finir, puisque vous êtes au cœur de terres viticoles, choisissez Saint-Haon-le-Châtel, où les vignes vous permettront de faire des dégustations uniques.

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Un château-fort flottant sur la Loire

Maintenant : le château de La Roche. Édifié sur un piton rocheux, il surplombait jadis la Loire à plus de 40 mètres de hauteur. Il s’agissait bien sûr d’une fortification défensive : d’ici, on faisait le guet pour protéger les domaines environnants. Malheureusement, bien que les attaques ennemies aient toujours été déjouées, les lois de la Loire étaient impénétrables. Le château de la Roche a survécu à de nombreuses crues, mais s’est vu affaibli. D’ailleurs, les crues de la Loire ont toujours été un problème récurrent. Il n’y a qu’à voir l’édification imaginée par Gustave Eiffel : le pont-canal de Briare.

Peu à peu, le château de La Roche deviendra une ruine. Au début des années 1900, l’industriel Paul Roustan le rachète et le restaure pour lui donner cette touche néo-gothique qui fait son charme encore aujourd’hui. Ce château à 1H de Lyon devient une demeure secondaire.

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Le Château de La Roche : survivant

C’est en 1982 que l’avenir du château de La Roche se voit menacé. On veut construire un barrage (aujourd’hui barrage de Villerest) : cette édification moderne se voit entravée par le château. Mais c’est sans compter sur la mobilisation des riverains qui ont défendu cette édification millénaire bec et ongles. Ainsi, la même année, le château de La Roche est sauvé in extremis. Puis, il devient la propriété de la commune de Saint-Priest-la-Roche en 1993, et il sera rénové de nouveau afin que les visites guidées débutent en 1996.

Les visites du château de La Roche sont de véritables spectacles à part entière, puisqu’elles sont théâtralisées. Vous y vivrez un voyage dans les années 1900, où vous suivrez les anciens propriétaires du château : Mr et Mme Roustan. Vous y découvrirez des décors immersifs et reconstitués, qui content l’histoire du château à travers des détails. Cette visite interactive et surprenante s’allie aux autres propositions d’activités : deux escape game !

Alors, si vous êtes prêts à partir à l’aventure à 1H de Lyon, nous vous encourageons à découvrir le château de La Roche, qui flotte toujours au-dessus de l’eau, depuis les années 80.

Château de la Roche, Route touristique des Bords de Loire, 42590 Saint-Priest-la-Roche

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FAQ le château de La Roche

Quels sont les tarifs de visite du château de La Roche ?

Plein tarif : 8.00 €

Tarifs réduits : 6.00 € ( sur présentation d´un justificatif : chômeurs, étudiants, parents de familles nombreuses, personne en situation de handicap, adhérent TEC en Roannais, campings partenaires et groupe à partir de 10 personnes payantes à tarif plein)

Gratuit pour les moins de 6 ans et Pass pro Loire

Réservation de la visite sur le site officiel.

En quoi consistent les deux escape game du château de La Roche ?

« ESPRIT ES-TU LA ? »

Tarif : 20€ par personne

Nombre : équipe de 2 à 4 joueurs, à partir de 15 ans.

Durée : 1H30 maximum

Difficulté : 7/10

« ALERTE SUBMERSION »

Tarif : 20€ par personne

Nombre : 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans.

Durée : 1H30 maximum

Difficulté : 5/10

Réservation des escape game sur le site officiel.

Photo à la une : Le château de La Roche perché sur la Loire © site officiel