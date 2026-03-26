À 1h40 de Paris, ce pont signé Gustave Eiffel permet aux bateaux de flotter au-dessus de la Loire

À Briare, dans le Loiret, le pont-canal de Briare est un ouvrage spectaculaire qui permet aux bateaux de franchir la Loire en naviguant au-dessus du fleuve.

La tour Eiffel n’est pas l’unique création mythique de Gustave Eiffel. Il est temps de vous guider dans les terres des châteaux de la Loire. Situé entre le fameux château de Guédelon et le château de la Bussière, le pont-canal de Briare est une construction improbable.

Un chemin pour bateaux

Dans cette ville traversée par la Loire, ce monument historique, permet aux bateaux de circuler au-dessus du fleuve ! À 1H40 de Paris, les bateaux semblent flotter au-dessus de l’eau en empruntant un véritable chemin d’eau posé sur un pont. Il faut le voir pour le croire : maintenant, imaginez le Pont-Neuf traversé par les bateaux-mouches. C’est exactement ce qu’il arrive à Briare, et ce, depuis le passage de la société Eiffel.

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Avant le pont-canal de Briare, le canal de Briare existait déjà. Il s’agissait d’ailleurs d’un des plus anciens canaux de France, car il a été construit sous Henri IV. Or, ce n’était pas suffisant : la Loire est un fleuve dangereux où il est très difficile de naviguer. Les bateaux qui souhaitaient atteindre la Méditerranée en passant par Paris étaient obligés de passer par ici. Mais le niveau du fleuve varie constamment. Alors, à la fin du XIXème siècle, les autorités imposent une facilitation de la navigation. Ainsi, la Loire a été « enjambée », avec un canal d’eau, qui se perche au-dessus de l’eau !

Construit par Gustave Eiffel

La construction du pont-canal de Briare a débuté en 1890 et s’est achevée en 1894. Toutes les fondations, ainsi que sa structure, ont été réalisées par, ni plus, ni moins qu’une société appartenant à Gustave Eiffel, ainsi que la société Daydé & Pillé. Pour que ce monument voit le jour, il a fallu construire deux dérivations de la Loire. Cet incroyable pont-canal est clairement une pépite patrimoniale, et un bijou scientifique. En sachant que les travaux ont débuté 3 ans après l’édification de la Tour Eiffel, nous voyons ici une continuité au savoir spectaculaire en ingénierie d’Eiffel et de ses associés. En l’arpentant, vous constaterez d’ailleurs des écriteaux qui témoignent de l’importance du nom « Eiffel », désormais reconnu mondialement. La maçonnerie du pont s’articule autour de quatorze piliers, construits dans le lit de la Loire et espacés de 40 mètres. C’est grâce à Eiffel si le pont-canal de Briare est capable de se percher au-dessus du fleuve.

À 1H40 de Paris

Le pont-canal de Briare est une ambition réussie. Comptez 662 mètres de long, 11.50 mètres de large et 11 mètres de haut, tout cela au-dessus de l’eau et en pesant 13680 tonnes. En comparaison, la tour Eiffel pèse 7300 tonnes ! En plus, le pont-canal de Briare était déjà un trésor technologique : dès la fin du siècle, il a été éclairé à l’électricité, ce qui était clairement une grande innovation. Cela fait maintenant plus de 130 ans que ce pont signé « Eiffel » permet aux bateaux de passer. Vous pouvez d’ailleurs y faire une petite croisière.

Longtemps, le pont-canal de Briare a été le plus long pont-canal métallique du monde. Puis, en 2003, le pont-canal de Magdebourg, en Allemagne l’a dépassé, fier de ses 918 mètres de long. Le plus long pont-canal du monde se trouve en Inde, et date en 1856. Quant aux créations estampillées « Eiffel », elles sont nombreuses à travers le monde ! Le viaduc de Garabit, dans le Cantal, est un exemple parlant !

Voir cette publication sur Instagram Garabit 🤩 Le très connu viaduc, sous plusieurs angles ☺️ ——————————————— 📍Viaduc de Garabit, Octobre 2023".

Pont-Canal de Briare, 45250 Briare

Photo à la une : Pont-canal de Briare © Bernard Meyer