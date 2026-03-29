Vous pouvez dormir au sein de la basilique du Sacré-Cœur pour 15 euros

Devenue l’un des monuments emblématiques de la capitale, la basilique du Sacré-Cœur trône tout en haut de la butte Montmartre, dans le 18e arrondissement de Paris. Connu comme un site touristique, cet édifice religieux propose aussi d’y dormir… à condition de participer à une heure de prière nocturne.

Une nuit au Sacré-Cœur

Difficile à croire, mais oui : pour seulement 15 euros, vous pouvez passer votre nuit dans le dortoir ou dans les chambres de la basilique de Sacré-Cœur. Depuis 1885, ce monument de la butte Montmartre accueille les voyageurs entre ses murs, de jour comme de nuit, durant toute l’année, excepté le Vendredi saint. Cela dit, une condition est nécessaire pour être reçu dans ce lieu : entre 23 heures et 6 heures du matin, vous devrez consacrer une heure à la prière au sein de la basilique.

Des prières nocturnes depuis 1885

Cet accueil nocturne n’a pourtant rien d’étonnant, puisque la mission du Sacré-Coeur est précisément de maintenir constamment des prières au sein de la basilique au fil des années. Et depuis le 1er août 1885, ce relais de prière a continué à être respecté par les fidèles chrétiens, malgré les guerres et la pandémie de Covid-19. Une exception a toutefois lieu le Vendredi saint, seul jour de l’année où le calendrier sacré accorde une pause.

Comment s’y prendre ?

Pour dormir au sein de la basilique, vous pouvez opter pour le dortoir, avec une nuit à seulement 15 euros, ou bien dans des chambres individuelles (40 euros) ou partagées (35 euros par personne, 20 euros pour les enfants). Un couloir relie directement la basilique à l’espace pour dormir ! Il est possible de réserver tous les jours de la semaine, pour une durée de 24 heures minimum et jusqu’à cinq nuits consécutives.

L’accueil de l’hôtellerie est quant à lui ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h (de 20h30 à 21h30 pour les nuits d’adoration), et le dimanche de 8h30 à 17h30 (de 20h30 à 21h30 pour les nuits d’adoration). Lors de votre arrivée, on vous présente votre chambre et vous devez ensuite indiquer l’heure à laquelle vous souhaitez respecter le relais de prière. Pour le déjeuner de 12h30 et le dîner de 19h30, il faudra réserver une dizaine de jours à l’avance, avec un repas à 15 euros par personne (10 euros pour les enfants). Et concernant le petit-déjeuner, sachez que toute personne ayant dormi dans le Sacré-Cœur pourra en profiter gratuitement entre 7h et 8h30 !

Basilique du Sacré-Cœur

35 rue du Chevalier de La Barre, 75018 Paris

Inscription en ligne ou au par téléphone au 01 53 41 89 00 (entre 9h et 18h)

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