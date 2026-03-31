Dès le dimanche de Pâques, ce déjeuner familial italien chic va devenir votre rituel du week-end

Caché dans l’élégant Hôtel Castille, à quelques pas de la Madeleine, le restaurant L’Assaggio propose de vivre le traditionnel déjeuner dominical à l’italienne au coeur de Paris. Ce “Pranzo della Domenica”, proposé dès le dimanche 5 avril 2026 puis tous les weekends, est un vrai festin qui invite à s’attabler autour de plats familiaux concoctés avec des produits d’exception… Et nous l’avons testé pour vous !

Un vrai déjeuner du dimanche à l’italienne

Inspiré d’une tradition emblématique, le Pranzo della Domenica célèbre l’art de vivre italien : celui de se retrouver autour d’une grande table, de partager des plats généreux et de prendre le temps. La cuisine italienne, reconnue pour sa convivialité (et inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO), devient le fil conducteur d’un rituel familial, ou d’un moment chaleureux à vivre entre amis, en couple ou même seul, avec des inconnus. Car oui, une grande table commune est proposée pour ceux qui souhaitent partager ce moment avec d’autres convives : une belle idée pour recréer l’esprit des tablées italiennes.

Une cuisine signée par des chefs passionnés

Derrière ce déjeuner, on retrouve le chef étoilé Ugo Alciati, dont la carte est interprétée par Marco Terenghi, récemment arrivé à la tête des cuisines de L’Assaggio. Le menu évoluera chaque mois pour mettre à l’honneur une région d’Italie différente, et nous donner envie de revenir pour suivre ce voyage culinaire. La première édition du dimanche de Pâques nous présente d’abord un exquis velouté de courgette au basilic, de croustillantes bruschetta aux tomates anciennes, des beignets de fleurs de courgettes à savourer du bout des doigts, un prosciutto di Parma affiné 24 mois et du Parmigiano Reggiano 36 mois (excellents !) et le vitello tonnato signature du chef. Mais ce n’est que le début.

Viennent ensuite les cannelloni maison à la ricotta et aux épinards, coulis de tomates datterino, bien gratinés, en primo piatto. Et en secondo piatto, un appétissant coquelet fermier rôti, jus au thym, pommes de terre grenaille, incontournable des déjeuners dominicaux. Enfin, l’authentique Colomba de Pâques clôture le repas sur une note délicieusement sucrée, qui achèvera de rassasier même les plus gros appétits.

Un cadre chic et vivant en plein cœur de Paris

Pour parfaire l’expérience, une ambiance musicale live accompagne le déjeuner, qui peut se prendre dans le cadre raffiné du restaurant à l’élégance parisienne ou dans son superbe patio italien : l’une des terrasses les plus charmantes et inattendues de la capitale. Une invitation à s’attarder et à ralentir… Qui fait vraiment du bien.

L’Assaggio – Hôtel Castille

37 Rue Cambon, 75001 Paris

Tous les dimanches de 12h30 à 16h

Menu unique : 70€ (café et thé inclus, vin à la carte), 45€ pour les enfants (jusqu’à 12 ans)

Réserver à L’Assaggio

Crédit photo de une : L’Assaggio © Sadik Sans Voltaire