Une playlist signée ZigZag pour se balader dans Paris

Se balader à Paris n’est pas une mince affaire : 20 arrondissements, une multitude de rues, et maintenant le beau temps… Mais soyons honnêtes, une balade sans une bonne musique dans les oreilles, c’est un peu ennuyeux. Alors on vous a préparé un son pour chacun des arrondissements de cette ville magnifique, histoire que le décor colle parfaitement avec la stimulation auditive !

1. Le 1er arrondissement : Paris, Paris, Paris de Joséphine Baker

Un arrondissement où le jour et la nuit se rencontrent : Châtelet, la place Vendôme, le Jardin des Tuileries, vaste terrain de jeu pour tous les amoureux de la marche. Le cœur de Paris mérite une musique qui parle de son âme, et Paris, Paris, Paris de Joséphine Baker est sans doute la meilleure proposition pour se perdre dans le centre de la capitale.

2. Le 2ème arrondissement : They Can’t Take That Away From Me d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong

Officiellement le plus petit arrondissement de Paris, il n’en est pas moins grandiose dans ce qu’il abrite. La tour Jean Sans Peur se dresse depuis plus de 600 ans dans sa petite rue, témoin silencieux du temps qui passe. Le 2ème, c’est aussi l’endroit idéal pour découvrir les plus beaux passages couverts de la capitale, comme le célèbre passage des Princes. Pour accompagner tout ça, l’heureuse élue sera They Can’t Take That Away From Me d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, une musique qui nous emporte et nous rend nostalgique, parfaite pour ce petit périple hors du temps.

3. Le 3ème arrondissement : Le Temps est bon d’Isabelle Pierre

Le Marais historique est le suivant sur notre liste. Petites rues pavées, meilleures citronnades de la capitale, archives de Paris, le 3ème est une mine d’or pour tous ceux qui aiment prendre l’air en jetant des coups d’œil un peu partout. Pour accompagner tout ça, on vous propose Le Temps est bon d’Isabelle Pierre, histoire de se rappeler que la vie à Paris est parfaite quand on prend son temps.

4. Le 4ème arrondissement : Uptown Funk de Bruno Mars

Impossible de passer à côté. Le 4ème, c’est Notre-Dame de Paris, l’Île Saint-Louis, le Centre Pompidou et ses couleurs qui détonnent dans le paysage haussmannien. Un arrondissement qui n’a jamais eu besoin de demander la permission pour voler la vedette. Pour celui-ci, rien de mieux qu’Uptown Funk de Bruno Mars pour coller à l’énergie de l’arrondissement et essayer d’égaler son allure.

5. Le 5ème arrondissement : Stolen Dance de Milky Chance

Le 5ème est plus discret et plus élégant. Dans la rue Mouffetard, les étudiants se retrouvent autour de toutes petites tables, profitant d’une des plus belles périodes de leur vie. Un couple sort d’un vieux troquet et longe le Panthéon. On ne peut pas s’empêcher de laisser un sourire tendre se dessiner. Stolen Dance de Milky Chance est officiellement le son qui colle à ce sentiment d’apaisement.

6. Le 6ème arrondissement : Rue de Buci des BB Brunes

Le 6ème n’a rien à envier aux autres. Il paraît que tous les chemins mènent à Saint-Michel, en tout cas c’est ce qu’on a entendu. Amateurs d’art, fêtards invétérés, amoureux en quête de beaux souvenirs, tout le monde y trouve son compte. La rue Buci reste la plus emblématique du quartier, alors pourquoi pas Rue de Buci des BB Brunes ? Il suffira de vous poser en terrasse et d’observer pour constater la ressemblance !

7. Le 7ème arrondissement : Le Tourbillon de Jeanne Moreau

L’heure de l’amour a sonné et c’est au tour du 7ème. Tour Eiffel, musée d’Orsay, Invalides, Paris est connue pour être la ville de l’amour, autant lui rendre hommage comme il se doit. Pour éviter le suspense : Le Tourbillon de Jeanne Moreau. Parce que l’amour français et parisien, c’est de longues histoires qui découlent pourtant de vrais coups de foudre. Autant continuer d’entretenir le mythe !

8. Le 8ème arrondissement : Moves Like Jagger de Maroon 5

Le 8ème, c’est l’arrondissement qui en impose. Les Champs-Élysées, l’Arc de Triomphe, le Parc Monceau, tout respire le grand Paris. Un arrondissement qui assume sans complexe son statut de vitrine de la capitale. Et pour rester dans le thème, Moves Like Jagger de Maroon 5 est naturellement en tête de liste, parce que dans le 8ème, on ne marche pas, on défile !

9. Le 9ème arrondissement : French Cancan d’Inna MODJA

Le 9ème, c’est un arrondissement qui ne dort jamais ! La journée, l’Opéra Garnier et les Grands Boulevards offrent un terrain de balade royal. La nuit, Pigalle prend le relais et la fête peut commencer. Un peu cliché ? Peut-être. Assumé ? Complètement, alors French Cancan d’Inna MODJA est une évidence, parce que dans le 9ème, on n’a pas peur d’en faire trop.

10. Le 10ème arrondissement : NYC in 1940 de Berlioz et de Ted Jasper

Le 10ème est un endroit très chaleureux, personne n’y est jamais de trop. Si au moins quelqu’un ne vous arrête pas pour vous demander l’heure, c’est que vous n’êtes pas au bon endroit. Le Canal Saint-Martin ressemble à une vraie escapade loin de l’agitation de la ville. Il est grand temps d’écouter NYC in 1940 de Berlioz et Ted Jasper, juste pour prendre le temps de souffler un bon coup et de se laisser porter par l’ambiance.

11. Le 11ème arrondissement : Un autre monde de Téléphone

Le 11ème a élevé l’art de faire la fête au rang de discipline. C’est un arrondissement sans prise de tête avec une énergie unique qu’on ne retrouve nulle part ailleurs à Paris. La journée, Bastille pose le décor et le port de l’Arsenal nous aide à ralentir le pas. Un arrondissement avec un côté underground, un peu rock, un peu grunge, qui colle parfaitement à Un autre monde de Téléphone, parce que le 11ème, c’est effectivement un autre monde !

12. Le 12ème arrondissement : J’traîne des pieds d’Olivia Ruiz

Le 12ème, c’est le quartier où on prend son temps sans trop se poser de questions. Calme et familial, il abrite plein de petits espaces verts qui donnent envie de ne jamais rentrer chez soi. Ici la balade est presque une religion. On a nommé J’traîne des pieds d’Olivia Ruiz, parce que dans le 12ème, personne ne vous en voudra de traîner un peu.

13. Le 13ème arrondissement : Wanna Get Free de Shaka Ponk

Cet arrondissement a été créé pour les aventuriers. Street art à chaque coin de rue, bons restos… de quoi se perdre pendant des heures. Le 13ème, c’est le changement d’identité projeté en peintures sur ses grands bâtiments. Pour célébrer ça, Wanna Get Free de Shaka Ponk est sans aucun doute le meilleur moyen d’apprécier cette balade. D’ailleurs, comptez approximativement deux jours si vous êtes courageux et très curieux, et téléchargez l’album complet juste au cas où.

14. Le 14ème arrondissement : L’aventurier d’Indochine

Le 14ème, c’est le quartier du voyage, et pourtant, vouloir prendre un train pour partir serait complètement déraisonnable. Ce quartier regorge de petits secrets qui donnent envie de rester encore un peu : L’aventurier d’Indochine est donc parfait pour accompagner ces grandes rues qui ont toujours quelque chose à nous offrir.

15. Le 15ème arrondissement : Stand By Me de Ben E. King

Le 15ème, c’est la vie simple, la tranquillité et surtout les commerces de proximité. Durant cette balade, vous verrez forcément un boulanger discuter avec le voisin du dessus sans même lui demander ce qu’il veut, parce que c’est toujours la même chose ! On a choisi Stand By Me de Ben E. King, parce que certaines choses ne changent pas, et c’est bien mieux comme ça.

16. Le 16ème arrondissement : Summer on the Inside de Warner Case

Palais de Tokyo, musée d’Art Moderne, le 16ème est un terrain de jeu pour l’art contemporain. De quoi se perdre des heures entre deux expositions, les pieds qui avancent tous seuls d’une rue à l’autre. Parce que cet arrondissement a ce petit quelque chose de lumineux, ce sera Summer on the Inside de Warner Case !

17. Le 17ème arrondissement : White Tiger d’Eminara

Le 17ème est le meilleur arrondissement pour se rafraîchir, avec ses bars plus cool les uns que les autres. Le quartier des Batignolles mérite une promenade de fin de journée, quand les enseignes sont teintées de doré et que la lumière du coucher de soleil se reflète sur les bâtiments. Pour se lancer dans ce petit plaisir coupable, il suffit d’écouter White Tiger d’Eminara, histoire de faire durer le plaisir !

18. Le 18ème arrondissement : Elle était si jolie d’Alain Barrière

Passons au 18ème, aux grands paysages, les grands classiques ! Le Sacré-Cœur vous laissera le souffle coupé à cause des montées et, caché dans un petit square, vous oublierez tous vos soucis. Si vous n’avez pas fouillé cet arrondissement de fond en comble, on vous invite à le faire, et de préférence avec Elle était si jolie d’Alain Barrière pour accompagner le mouvement. Après ça, vous n’aurez aucune raison de vous plaindre !

19. Le 19ème arrondissement : I Don’t Like It, I Love It de Flo Rida

Pour une balade dans le 19ème, la barre est haute : c’est le quartier où les représentations musicales et artistiques se bousculent ! Dans le Parc de la Villette par exemple, la balade peut vite se transformer en petite sieste dans l’herbe. C’est un quartier plein d’énergie et de vie, alors I Don’t Like It, I Love It de Flo Rida ira parfaitement avec l’atmosphère.

20. Le 20ème arrondissement : J’t’emmène au vent de Louise Attaque

Le 20ème est un arrondissement chargé d’histoire, de grands écrivains comme Zola, de grands chanteurs comme Édith Piaf y ont laissé leur empreinte. Ménilmontant et Belleville sont des quartiers incontournables pour une balade réussie. C’est un arrondissement généreux, de par son histoire mais aussi pour les bons moments qu’il sait offrir. Pour finir en beauté cette playlist et cette balade, on choisira J’t’emmène au vent de Louise Attaque !