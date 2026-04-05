Savez-vous à quoi servait ce monument historique richement décoré datant de 1913 ?

On peut vivre dans le 14e arrondissement et ne jamais le croiser. Situé à l’angle de l’impasse Lebouis, cet ancien immeuble regroupant des ateliers d’artistes date de 1913. Classé au titre des monuments historiques, il a notamment abrité la Fondation Henri-Cartier-Bresson durant un temps.

Un monument historique dans une impasse

C’est à quelques pas de la gare Montparnasse, à l’angle d’une impasse du 14e arrondissement de Paris, que l’on peut tomber nez à nez face à ce grand immeuble classé. Construit en 1913 pour abriter des logements et des ateliers d’artistes, ce monument historique a à l’origine était conçu par l’architecte Emile Molinié (1877-1964), en collaboration avec Charles Nicod.

L’édifice, qui a été primé l’année même au concours de façade lancé par la Ville de Paris, se remarque avec sa porte d’entrée en métal et verre dépoli, ses deux bow-windows et ses grandes baies vitrées, mais aussi par sa décoration : on trouve au quatrième niveau, une frise représentant des feuilles de lierre jaune et réalisée selon le procédé dit « sgraffito ». Au printemps, on peut par ailleurs contempler le splendide cerisier en fleurs qui a été planté dans l’impasse Lebouis.

Ancien siège de la Fondation Henri-Cartier-Bresson

Jusqu’en 2018, ce bel immeuble du 14 arrondissement était aussi le siège de la Fondation Henri-Cartier-Bresson. C’était à cet endroit que l’institution conservait toute l’oeuvre photographique de l’humaniste Henri Cartier-Bresson et de son épouse Martin Frank, à l’initiative de cette dernière. Des expositions étaient fréquemment organisées dans l’édifice pour présenter des photographes anciens ou contemporains, jusqu’à ce que la Fondation déménage dans un plus grand édifice, rue des Archives.

Emile Molinié, l’architecte

Emile Molinié, l’architecte de cet édifice, a réalisé plusieurs autres édifices en région d’Île-de-France, comme la nouvelle usine Forvil-Docteur Pierre à Nanterre ou l’ancienne imprimerie Picard du 14e arrondissement. Il a aussi œuvré dans le sud de la France, toujours en collaboration avec Charles Nicod. On lui doit par exemple un établissement thermal à Cambo-les-Bains (Nouvelle-Aquitaine) ou la villa Domergue à Cannes.

Immeuble classé

Impasse Lebouis, 75014 Paris

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