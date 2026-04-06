L’info insolite : Combien de Parisiens habitent à moins de 5 minutes d’une boulangerie ?

Essayez de marcher dans Paris sans croiser une boulangerie… Impossible. À peine quelques rues, et déjà l’odeur du pain chaud revient ! Et rassurez-vous, ce n’est pas qu’une impression : 93 % des Parisiens vivent à moins de cinq minutes à pied d’une boulangerie. Un chiffre qui dit beaucoup de la ville — et de son rapport au quotidien.

Plus de 1 200 boulangeries dans la capitale

Derrière ce chiffre, il y a une réalité très concrète : Paris compte plus de 1 200 boulangeries réparties dans tous les arrondissements.

Une carte réalisée par l’Atelier parisien d’urbanisme a montré que, quel que soit le quartier, il y a presque toujours une boulangerie à portée de marche. Ce maillage très dense explique pourquoi il est si rare de devoir faire un détour pour acheter une baguette.

Dans certaines rues, elles se font même face. Et dans certains quartiers, il suffit de quelques minutes pour avoir le choix entre plusieurs adresses, chacune avec sa spécialité, sa clientèle, ses habitudes.

Une ville pensée autour du quotidien

Cette proximité n’a rien d’anodin. Elle raconte une manière très parisienne d’organiser la ville : tout doit rester accessible à pied. Avec plus de 60 000 commerces au total, Paris est l’une des villes les plus denses en commerces de proximité.

Mais la boulangerie occupe une place à part. Elle structure les quartiers, rythme les journées, crée des habitudes. On y passe le matin, parfois le midi, souvent le soir. On y retourne sans réfléchir. C’est un commerce banal, mais indispensable.

Le pain comme point d’ancrage

Si les boulangeries sont si présentes, c’est aussi parce qu’elles répondent à un usage très régulier. Le pain reste un produit du quotidien, acheté souvent, parfois plusieurs fois par semaine. Et à Paris, il ne s’agit plus que seulement de baguettes traditionnelles. On trouve des boulangeries de quartier, des adresses spécialisées dans le bio, d’autres connues pour leurs viennoiseries ou leurs pains au levain. Outre les boulangeries de quartier, les adresses branchées fleurissent, vendant le pain, les sandwichs ou encore les pâtisseries comme des produits d’exceptions. Les Parisiens sont alors prêts à traverser tout Paris pour shopper leurs spécialités. Parmi les incontournables ? Mamiche, French Bastards, Ten Belles Bread, Bo&Mie…

Une habitude qui résiste au temps

Malgré les changements de consommation, la boulangerie reste un pilier. Là où certains commerces disparaissent ou se transforment, elle tient bon, pour notre grand bonheure ! Alors, même si l’on est agréablement surpris par les chiffres, ils le confirment : vivre à Paris, c’est presque toujours avoir une boulangerie au coin de la rue. Une évidence à laquelle on ne pense plus vraiment — jusqu’à ce qu’on quitte la ville.