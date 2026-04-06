Prévelle près des Invalides, l’étoilé Michelin où l’on se sent comme à la maison

À deux pas des Invalides, Prévelle s’est rapidement imposé comme l’une des tables à suivre dans le 7e arrondissement. Fier de son prochain deuxième printemps, le trésor du renommé Romain Meder a été décoré de sa première étoile Michelin. Cette reconnaissance culinaire et artistique incarne l’audace et l’accessibilité d’une adresse surprenante. Nous y avons été accueillis comme à la maison, dans une ambiance chaleureuse, loin de la rigidité commune des restaurants de cette trempe.

À deux pas d’Invalides

Cela faisait plus de 20 ans que Romain Meder confectionnait des créations culinaires de renom. Certains d’entre vous l’ont très certainement connu auprès d’Alain Ducasse, au Plaza Athénée. Créer au sein d’un restaurant parisien triplement étoilé n’a fait qu’aguerrir le chef qui s’est alors lancé dans l’aventure Prévelle.

Voir cette publication sur Instagram romainmeder le November 16, 2025: "Scènes de cuisine au déjeuner à Prévelle 🔪 📍 34, rue Saint-Dominique (Paris, 7e) 📷 @marielle_gaudry #cuisine #miseenplace

#Prevelle #restaurant #paris7".

En franchissant le seuil du 34 rue Saint Dominique, vous entrez dans ce qu’il nomme lui-même « sa maison de campagne ». Prévelle est un lieu à l’identité propre. Ce restaurant est un espace chaleureux où les matériaux évoquent les lieux où le chef a grandi. Choisir cette adresse, c’est respirer l’ambiance d’une madeleine de Proust. Prévelle confectionne les souvenirs, dès l’entrée, puisque vous aurez l’opportunité d’apercevoir la cuisine ouverte et la brigade en action. Convivialité et familiarité sont les maîtres-mots. Quant à l’étage, entre poutres apparentes et lumière tamisée, vous aurez la sensation de vous régaler au cœur d’un salon parisien cosy. Les décorations, constituées de bois, d’argile ou de pierre brute, symbolisent déjà ce que vous retrouverez dans votre assiette : des produits épurés, dont les saveurs empliront vos papilles.

Une première étoile Michelin

Chez Prévelle, l’accessibilité prône. Vous pouvez tous oser cette expérience unique, grâce au menu en deux temps à 65 € par personne le midi, ou celui à 85 € par personne, hors boissons. Vous pourrez bien sûr retrouver les menus plus copieux en 5 ou 7 temps, allant de 145 € à 165 € par personne.

Les accords mets-vins vous surprendront par leurs saveurs atypiques, qui s’allient évidemment aux micro-saisons. Par ailleurs, nous saluons la présence d’accords soft. Nous vous recommandons le kombucha maison, qui saura éveiller vos papilles par ses notes légèrement mordantes. Le kéfir est également un choix parfait afin de rafraîchir votre palais entre quelques bouchées. Les amuse-bouches, quant à eux, passent de l’aigreur maîtrisée à la douceur d’un bouillon réconfortant. Vous adorerez les découvrir avec du pain fermier.

Voir cette publication sur Instagram Photo de famille de boissons sans alcool proposées à Prévelle, des recettes originales et savoureuses amenées à évoluer au gré des saisons 🍹 🇬🇧 A family photo of the non-alcoholic drinks offered in Prévelle, original and tasty recipes that evolve with the seasons 📷 @marielle_gaudry

#kefir #kombuch…

Au menu du moment, vous aurez la chance d’apprécier l’asperge verte accompagnée de chanvre et sa gelée de poisson de roche. Avec Prévelle, les goûts se parent de clarté, tout en gardant leur complexité. Le croquant de l’asperge s’allie à la douceur de la gelée. Les condiments, en surcroît d’apporter une légèreté au tout, vous feront redécouvrir les nuances de l’acidité et de la douceur. Ce qui surprend, ce n’est autre que la manière dont les goûts bruts des aliments sont respectés. Ce chef-lieu des Invalides vous offrira une redécouverte constante de ce que la nature a à offrir.

Les deux plats vous invitent tous deux au voyage. Les audacieux opteront pour le chou, boudin éclaté et huître : un assortiment jamais vu, mais qui charme. La puissance du boudin noir se voit ici adoucie par les saveurs iodées de l’huître, et plus douces du chou. Même si vous êtes « comme à la maison », on vous encourage à sortir hors des sentiers battus ! Si vous préférez les saveurs de la mer, optez pour la barbue avec sa poivrade d’artichaut et amande. Un plat tout en douceur, qui vous montrera que le poisson blanc peut être le maître de l’assiette, tout en gardant sa légèreté.

À lire également : 3800M2 dédiés à l’art et à la cuisine sous les Invalides.

Pour le dessert, le chocolat, café et lentilles travaillées comme du riz soufflé vous fera replonger en enfance, mais avec une prestance dont seul Prévelle a le secret. Si vous n’appréciez pas les saveurs sucrées du chocolat, osez ce dessert qui vous prouvera que le cacao peut être accessible à tous. Quant au kumquat, tagète et cire d’abeille, il s’agit d’une fin parfaite avec ses notes d’agrumes, aussi sucrée que légère, que vous dégusterez encore mieux avec un thé ou un café.

Prévelle, l’étoilé comme à la maison

Élire Prévelle, c’est faire vivre le lieu-dit éponyme que le chef apercevait lorsqu’il regardait par sa fenêtre d’enfance. Prévelle évoque les racines, et c’est à travers ce mot que vous vivrez cette aventure gustative, car vous retrouverez les racines de vos propres goûts. Ainsi, vous constaterez que le « connu » et « l’inconnu », puis que le « gourmand » et le « surprenant », peuvent s’harmoniser dans des accords toujours singuliers. La cuisine de Romain Meder est un travail de réflexion, car chaque aliment connaît de nombreux cycles de vie : c’est avec ce postulat de départ qu’il faut créer. Prévelle vous permettra de vous interroger afin de mieux comprendre ce qui constitue vos assiettes.

Maintenant, il ne tient qu’à vous de réserver, et de vivre un souvenir culinaire mémorable.

À lire également : 5 choses à savoir sur les Invalides

Voir cette publication sur Instagram La nature imprègne chaque création. DA & Photo: @desordre.studio

.

#Prevelle #romainmeder #bonsens #RestaurantParis".

Prévelle, 34 rue Saint Dominique, 75007 PARIS

+33 (0)1 40 67 12 12

Déjeuner du mardi au vendredi

Dîner du lundi au vendredi

INVALIDES RER C

Photo à la une : Prévelle © @marielle_gaudry