Retour à Poudlard 2026 au Château de Versailles : journée gratuite et Grandes Eaux Nocturnes version Harry Potter

Chaque année, les fans de la saga imaginée par J. K. Rowling célèbrent le “Retour à Poudlard”, une date symbolique inspirée de l’univers de Harry Potter. Dans les livres comme dans les films, c’est le moment où les jeunes sorciers quittent la gare de King’s Cross pour reprendre le chemin de l’école de sorcellerie. Depuis quelques années, cet événement est devenu un grand rendez-vous pour les fans, ponctué d’animations et de célébrations un peu partout dans le monde. Cette année, les sorciers quittent Londres pour Versailles : pour l’édition 2026, Warner Bros. voit les choses en grand et installe le rendez-vous dans les jardins du mythique Château de Versailles. Le 29 août prochain, les Potterheads (nom donné à la communauté des fans du célèbre sorcier) sont invités à vivre une journée entièrement dédiée à cet univers, dans l’un des domaines les plus spectaculaires de France. Et bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent prolonger la magie jusqu’à la nuit : la billetterie de la grande soirée ouvre ce jeudi 12 mars à 14h.

Une célébration pour les 25 ans de la saga

Cette édition 2026 s’inscrit dans les festivités célébrant les 25 ans de la sortie du premier film, Harry Potter à l’école des sorciers. Un anniversaire que Warner Bros. compte marquer avec plusieurs événements tout au long de l’année. Parmi eux, un ciné-concert du film au mythique Le Grand Rex prévu du 5 au 8 novembre 2026, où l’œuvre sera projetée pendant qu’un orchestre jouera la bande originale en direct. En attendant cet évènement de fin d’année, le rendez-vous du 29 août s’annonce déjà comme l’un des plus grands événements Harry Potter organisés en France.

Une journée gratuite pour les Potterheads

Chaque année, le Retour à Poudlard rassemble les passionnés de l’univers imaginé par J. K. Rowling. Pour l’édition 2026, Warner Bros. Discovery a choisi un décor particulièrement prestigieux : les jardins de l’Orangerie du Château de Versailles. Tout au long de la journée, les Potterheads pourront profiter de différentes animations et surprises autour du monde des sorciers, découvrir des décors inspirés des quatre maisons de Poudlard, rencontrer d’autres fans de la saga et plonger dans une ambiance magique au cœur de ce lieu historique. Cette première partie de l’événement sera entièrement gratuite, mais accessible uniquement sur inscription ; pour l’instant, la date d’ouverture des réservations pour la journée n’a pas encore été annoncée.

Une édition spéciale des Grandes Eaux Nocturnes… version Harry Potter

Lorsque la nuit tombe, la magie se prolonge avec une édition spéciale des Grandes Eaux Nocturnes dans les jardins du Château de Versailles , l’un des événements estivaux les plus spectaculaires du domaine. Habituellement accompagnée de musique baroque signée Jean-Baptiste Lully , Jean-Philippe Rameau ou Marc-Antoine Charpentier , cette promenade nocturne d’environ 2h30 se métamorphose exceptionnellement pour l’occasion : les visiteurs pourront déambuler dans les bosquets illuminés, admirer les fontaines mises en eau et en lumière, partir à la recherche d’objets emblématiques inspirés du monde des sorciers et profiter des musiques cultes des films de la saga Harry Potter . La soirée se conclura par un final spectaculaire mêlant ballet de drones et feu d’artifice, illuminant le ciel de Versailles. À noter : cette partie de l’événement est payante, et le billet pour la soirée ne donne pas accès à l’événement gratuit organisé en journée. Alors sorciers, sorcières… et même aux Moldus, préparez vos baguettes et vos tenues aux couleurs de votre maison : le Retour à Poudlard 2026 au Château de Versailles s’annonce comme une journée et une soirée inoubliables, entre magie, fontaines illuminées et spectacle pyrotechnique. Une occasion unique de plonger dans l’univers de Harry Potter, en famille ou entre amis, dans l’un des plus beaux jardins de France.

Retour à Poudlard 2026

Samedi 29 août 2026

Jardins du Château de Versailles

Journée Retour à Poudlard : gratuite sur inscription (date à venir)

Grandes Eaux Nocturnes Harry Potter : spectacle payant (ouverture de la billetterie : jeudi 12 mars à 14h)

Photo de couverture : ©château-de-Versailles-spectacles