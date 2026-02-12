Les chiens ont leur propre club privé dans le 17e, une première en France

Dans le 17e arrondissement de la capitale, un lieu inédit propose de transformer la vie quotidienne des chiens urbains. Entre parc de jeux, café, garderie et activités de loisirs, cet espace hybride invite les propriétaires de toutous à partager bien plus qu’une simple promenade avec leurs compagnons à quatre pattes. On est allé le découvrir.

Un lieu de vie partagé avec son chien

Sur plus de 400 m² tout en intérieur, ce « Social club canin » ressemble à un terrain de jeu géant conçu pour stimuler les chiens autant physiquement que socialement. Et pas seulement avec leurs congénères, d’ailleurs, mais aussi avec les humains puisque le lieu s’ouvre sur un café et des espaces où l’on peut s’installer pour travailler, ou simplement boire un verre pendant que Nude (le caniche nain beaucoup trop mignon et intrépide) et Patate (l’adorable Corgi) s’amusent joyeusement.

Et tandis que Chips se prélasse sur le canapé et que le reste de la meute court, joue, se renifle, Floki, lui, se livre à son activité favorite : guetter l’arrivée de sa maman près de la porte ! En tout cas, ici, il y a de la vie, c’est le moins que l’on puisse dire. Et on ne vous cache pas qu’on a pris un certain plaisir à aller découvrir cet endroit et ses pensionnaires tous plus mignons les uns que les autres. Mais attention : il ne s’agit pas d’un Dog Café où vient qui veut mais d’une sorte de club privé pour chiens. Et pour y accéder, il faut montrer patte blanche !

Un parc canin nouvelle génération

En effet, pour avoir son accès au parc canin, chaque chien doit passer un test de sociabilité d’environ dix à quinze minutes réalisé par un éducateur certifié. Indispensable pour garantir la bonne entente entre les animaux. Le carnet de santé avec vaccins à jour est également obligatoire, l’accès est réservé aux chiens jusqu’à 15 kg et interdit aux chiens de catégorie. Une fois tous ces critères validés, il est alors possible de venir ponctuellement avec son chien, ou d’opter pour un abonnement qui permet d’avoir accès illimité au parc et aux événements organisés sur place.

Mais le concept ne s’arrête pas au jeu puisque The Dogry combine services pratiques et moments de partage. Ainsi, un café ouvert toute la semaine permet de s’installer avec son chien dans une ambiance détendue, pour boire un café ou travailler en profitant du Wi-Fi disponible. Une boutique complète l’expérience avec une sélection de jouets, d’accessoires et même de cookies spécialement conçus pour être partagés avec son compagnon à quatre pattes !

The Dogry, un social club inédit en France

Une garderie accueille jusqu’à neuf chiens simultanément, en semaine de 8h à 19h (40€/jour pour les membres), sous la surveillance d’éducateurs canins qui organisent jeux, socialisation et balades extérieures. Lieux de repos, jouets, cabane, toboggans et même piscine à boules : vos petites boules de poils ne risquent pas de vous en vouloir si vous les laissez là pour la journée !

Le lieu propose également, avec supplément, des séances de toilettage et spa adaptées à chaque animal, ainsi que des cours d’éducation canine personnalisés (60€/cours) pour renforcer la relation entre le chien et son maître. Quant aux humains, ils ne sont pas pour autant oubliés puisque The Dogry organise chaque semaine des cours de yoga ou pilates (25€/cours), ainsi que des ateliers, conférences et soirées à thème. Voilà donc un endroit pensé pour le chien et pour son humain, où tout le monde aura envie de revenir !

The Dogry

6 rue Déodat de Séverac, Paris 17e.

