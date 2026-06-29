Ces 13 jardins et squares sont désormais accessibles aux chiens à Paris

Après plusieurs plaintes de riverains et d’associations luttant pour le bien-être animal, la Ville de Paris a enfin autorisé l’ouverture de 13 jardins et squares aux chiens tenus en laisse. Une mesure qui ravit les propriétaires, faisant grimper le nombre d’espaces verts accessibles à nos compagnons à 178 au sein de la capitale.

Une réaction aux plaintes des Parisiens

Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, ce jeudi 25 juin 2026. Dès à présent, plusieurs jardins et squares de la capitale pourront être des lieux de promenade pour les chiens… à condition que ceux-ci soient tenus en laisse. Une mesure prise face aux nombreuses plaintes des Parisiens, agacés par le manque d’espaces verts ouverts pour leur compagnon à quatre pattes, habitué à gambader sur le bitume.

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Sur ce sujet, il est vrai que Paris mène une politique bien plus restrictive que d’autres métropoles. À Londres par exemple, les chiens sont autorisés à fouler les pelouses de nombreux grands parcs du centre, là où la capitale française les accueille souvent dans de petits espaces verts, parfois peu adaptés aux besoins des animaux et rapidement limités par la haute fréquentation. En réaction, plusieurs associations pour le bien-être animal ne cessent d’interpeller la Mairie de Paris depuis plusieurs années.

13 nouveaux squares ouverts aux chiens

Sur son compte, Emmanuel Grégoire dit avoir entendu les nombreuses demandes : « Je suis heureux de vous annoncer que nous avons décidé d’ouvrir des parcs supplémentaires pour les chiens tenus en laisse« . Ainsi, dès à présent, la capitale ajoute 13 nouveaux squares et jardins accessibles à nos compagnons, que l’on trouve aux quatre coins de la ville.

Désormais, vous pourrez donc promener votre chien dans le square de la Tour Saint-Jacques (Paris Centre), le square Paul Langevin (5e), le jardin des Grands Explorateurs (6e), le square d’Anvers (9e), le square Alban Satragne (10e), le square de la Folie Regnault (11e), le square Régine Deforges (12e), les jardins des Grands Moulins (13e), le square Claude Nicolas Ledoux (14e), le square Chérioux et jardin Eugénie Djendi (15e), le parc de Passy (16e), le square Marcel Mouloudji (19e) et le jardin Noël Bellay (20e).

178 espaces verts concernés

Jusqu’ici, les propriétaires de chiens pouvaient promener leur animal en laisse dans 165 espaces verts, avec l’ouverture de nouveaux jardins en décembre 2025, comme le parc Monceau (8e), le square de la place Pasdeloup (11e) et le parc de Bercy (12e). Par ailleurs, 45 parcs canins permettent de les laisser courir et jouer avec d’autres animaux sans devoir être tenus en laisse. Avec les 13 nouveaux squares, le nombre d’espaces verts ouverts aux chiens grimpe donc à 178 au sein de la capitale. Certains lieux parisiens leur restent toutefois inaccessibles : c’est le cas de la Petite Ceinture, qui est considéré comme un « corridor écologique urbain d’intérêt régional » par le Schéma régional de Cohérence écologique (SRCE) d’Île-de-France. Pour préserver l’écosystème, la Ville interdit la présence de chiens. De même, l’ensemble des cimetières n’autorisent pas les propriétaires à venir accompagnés. À lire également : Les chiens ont leur propre club privé dans le 17e, une première en France Image à la une : © Adobe Stock