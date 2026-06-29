Blondie ouvre sa première adresse rive gauche et lance un brunch tous les jours de la semaine

On connaît Blondie pour son café de spécialité, sa déco inspirée des diners américains et ses pancakes « les meilleurs de Paris ». Bonne nouvelle : l’enseigne ouvre une toute nouvelle adresse rive gauche, rue du Bac, où le brunch est désormais servi tous les jours de la semaine. Plus besoin d’attendre le week-end pour déguster un avocado toast. Nous avons eu la chance de tester cette nouvelle adresse et on vous raconte notre expérience gourmande.

Un diner américain en plein cœur du 7ème

Bon, on ne va pas se mentir : le 7ème n’est pas forcément le quartier où l’on traîne le plus. Mais ça pourrait bien changer, car on a enfin trouvé une excellente raison de traverser la Seine ! Blondie, le coffee shop à l’américaine qui fait déjà le bonheur des Parisiens de la rive droite, s’installe rue du Bac, à deux pas du musée d’Orsay. À l’intérieur, le décor reste fidèle à l’ADN de l’enseigne. Banquettes façon booths, affiches vintage, touches d’orange et de bleu, clins d’œil aux séries télé américaines… On se croirait à New York. Enfin, presque : un maillot du PSG dédicacé d’Ousmane Dembélé nous rappellent qu’on est bel et bien à Paris ! Et cette première adresse rive gauche ne fait pas les choses à moitié : ici, le brunch est servi tous les jours de la semaine.

Un brunch disponible tous les jours

Si t’es aussi gourmand que nous, cette nouvelle devrait te réjouir : plus besoin d’attendre le week-end pour savourer les incontournables de Blondie. Ici, le brunch est servi 7 jours sur 7. Pour un brunch complet, comptez une trentaine d’euros par personne : un budget raisonnable au vu des portions généreuses et de la qualité des produits. À la carte, les grands classiques américains sont à l’honneur : une généreuse pile de pancakes ultra moelleux (myrtilles, banane-Nutella ou sirop d’érable), l’incontournable avocado toast, le spectaculaire fried chicken & waffle ou encore un grilled cheese accompagné d’une sauce à tomber. Une cuisine imaginée par Ryan Schiele qui revisite les grands classiques des delis new-yorkais avec une approche moderne et gourmande. Et si tu préfères une pause déjeuner plus rapide, les sandwichs signature sont toujours de la partie : ciabatta végé, creamy ciabatta jambon, bun pastrami ou encore jambon blanc, comté, beurre persillé et piment d’Espelette. À cela s’ajoutent des salades fraîches, des bowls colorés et les incontournables pâtisseries maison. Impossible de résister aux cookies, cakes ou granola, parfaits avec un café de spécialité préparé à partir du blend maison Coelo.

Trois nouvelles boissons pour l’été

Avec cette chaleur, on vous conseille de tester les boissons glacées de la maison. Trois recettes ultra fraîches viennent justement de faire leur apparition à la carte. Le matcha glacé aux fruits exotiques apporte une vraie dose de fraîcheur, tandis qu’une version à la framboise séduira les amateurs de saveurs fruitées. Les inconditionnels de café, eux, craqueront sans doute pour le latte glacé au sirop d’érable, délicatement caramélisé : parfait pour une balade sur les quais. Avec cette quatrième adresse, rue du Bac, Blondie confirme son succès en proposant un lieu où l’on peut aussi bien s’arrêter pour un café de spécialité que s’attabler autour d’un brunch gourmand, du lundi au dimanche.

Blondie Coffee Shop, 14 Rue du Bac 75007 Paris

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