7 idées cadeaux originales pour un fan du PSG

À l’approche de la finale de la Ligue des Champions PSG-Arsenal, de la Coupe du monde 2026 et de la Fête des Pères, le timing est parfait pour gâter un fan de football. Et comme « Ici, c’est Paris ! », on vous a concocté une sélection de cadeaux à offrir à un ou une fan du PSG.

Une visite du Parc des Princes

Visiter le stade mythique dans lequel le Paris Saint-Germain dispute ses matchs à domicile depuis le 10 novembre 1973, on ne va pas se mentir : c’est la base pour tout fan de l’équipe ! Et même si l’on n’est pas fan, d’ailleurs, le Stadium Tour vaut le détour. En effet, le lieu est impressionnant et la visite ludique et immersive. On se retrouve plongé dans l’histoire de ce club d’excellence, on se promène dans ses quatre tribunes emblématiques, et l’on découvre tous les espaces habituellement inaccessibles du Parc des Princes : le banc des remplaçants, les loges VIP, la salle de conférence, le vestiaire et le fameux tunnel des joueurs.

Selon la formule choisie, la découverte peut se faire librement ou via une visite guidée, et du 13 juin au 16 août 2026, il sera également possible de survoler le Parc des Princes en tyrolienne, et d’immortaliser notre visite en prenant une photo avec le trophée de la Ligue des Champions ! Autant de moments qui créeront des souvenirs inoubliables. Il est possible de réserver sa visite directement sur le site du Stadium Tour PSG, mais le plus pratique est d’opter pour une Wonderbox PSG Stadium Tour qui comprend 2 entrées avec visite du Parc des Princes et permettra ainsi de choisir librement son créneau de visite.

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Coffret Wonderbox PSG Stadium Tour

49,90€

Une pause gourmande au PSG Café

Le club a ouvert son premier coffee shop sur les Champs-Élysées, au sein de sa boutique officielle, le 24 mars 2026. Un corner tout beau tout neuf pour une idée cadeau originale à offrir à un fan du PSG. C’est en effet l’occasion de partager un moment gourmand, mais aussi de découvrir un décor et des produits exclusifs. Ne sous-estimez pas la valeur d’un gobelet siglé du logo du club pour un fan !

Un logo que l’on retrouve d’ailleurs sur l’un des produits phare du PSG Café : la madeleine, mais aussi dans la mousse des boissons signature comme le PSG Cappuccino. La carte des boissons a d’ailleurs été élaborée autour d’un café de spécialité du Rwanda, partenaire du club, par Brice Robin, double champion de France barista, et 7e aux championnats du monde en 2023. On y trouve aussi d’autres créations originales comme le Saint-Germain Spritz Coffee, qui décline la boisson tendance en version café. Cookies, viennoiseries, bowls, salades, sandwichs toastés… : une expérience lifestyle inédite qui vient parfaitement compléter une visite de la boutique officielle et compose ainsi une sortie parfaite pour un supporter du PSG.

PSG Café

92 avenue des Champs-Elysées, Paris 8e. Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Une inscription à la course We Run Paris

Bon, pour ce cadeau-là, on ne vous cache pas qu’il va beaucoup falloir compter sur votre chance… Car les 10 000 places de la course We Run Paris disparaissent aussi vite que des places pour le concert de Céline Dion à Paris ! D’ailleurs, pour l’édition du 28 juin 2026, n’y comptez plus, sauf si le fan du PSG à qui vous souhaitez offrir un cadeau (sportif !) a entre 7 et 15 ans, puisqu’il reste des places pour les courses enfants qui vont de 500 mètres à 3 km en fonction de l’âge.

Pour la course adulte grand public de 10km qui s’élancera depuis le Parc des Princes, vous pouvez toujours regarder régulièrement sur le site si des places se libèrent, ou mettre d’ores et déjà un rappel sur votre téléphone pour l’édition de 2027. L’inscription comporte la participation à la course PSG 10K avec le temps et le classement, mais aussi un t-shirt exclusif We Run Paris x Nike Running Dri-Fit, le statut de finisher et une médaille, ainsi que l’accès aux animations du village de retrait des dossards, du village d’après-course et une expérience de parcours PSG unique. Forcément, une expérience mémorable.

Inscription à We Run Paris ici.

49€/adulte ; 15€/enfant

Un porte-clés PSG Champions d’Europe

Si vous vous dites qu’un porte-clés est un cadeau un peu trop simple ou facile, sachez que cela ne s’applique pas dans le cas présent. Car ce n’est pas un porte-clés, mais LE porte-clés. Tout l’enjeu, c’est de réussir à le trouver ! Car depuis que le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions en mai 2025, qui plus est lors d’une finale historique face à l’Inter Milan battu 5-0, le fameux porte-clés est quasiment toujours en rupture de stock sur le site officiel. Et cela risque de ne pas s’arranger si le PSG réitère l’exploit lors de la finale du 30 mai 2026.

Si vous êtes chanceux, vous pouvez espérer en dénicher dans la boutique officielle du PSG sur les Champs-Élysées ou au Mégastore accolé au Parc des Princes. Sinon, il vous faudra guetter la bonne affaire sur les sites de ventes d’occasion, ou vous rabattre sur la version badge, plus facile à trouver. Bonne chasse au trésor !

Porte-clés PSG Champions d’Europe

13,45€.

Un maillot collab’ PSG en édition limitée

Offrir un maillot du PSG, ça peut être un peu risqué si vous le faites sans consulter au préalable la ou le destinataire du cadeau, car tout fan qui se respecte en a forcément déjà un (au moins) dans son dressing. C’est donc un achat qui ne doit pas se faire au hasard, d’autant qu’il existe de nombreux maillots différents, et qu’un supporter a tendance à savoir précisément ce qu’il veut (parmi ce qu’il n’a pas encore !).

Offrir un maillot issu d’une collaboration est une bonne option, car il en sort tellement souvent qu’il est difficile de suivre le rythme. C’est aussi l’occasion de faire d’une pierre deux coups si la personne à qui vous souhaitez l’offrir est également fan de la marque avec laquelle le PSG collabore. On peut par exemple citer le nouveau maillot Night Edition Stadium en collaboration avec Jordan Brand, qui rend hommage à la nuit parisienne et au Trocadéro, ou la récente collab PSG x THE WEEKND & XO, qui propose d’ailleurs plusieurs types de maillots, une veste, une écharpe et un ballon.

Toutes les collaborations sont à retrouver sur le site officiel du PSG.

Du miel du Parc des Princes

Voilà un cadeau auquel on ne penserait absolument pas, et pourtant, en matière d’originalité vous pourrez difficilement faire mieux. En effet, les toits parisiens abritent quelques ruches fabriquant un miel de qualité, et pas seulement les toits d’ailleurs ! En effet, 10 ruches sont implantées au cœur du Parc des Princes. Les abeilles, qui butinent dans un rayon de 3km autour du stade, produisent un miel toutes fleurs, au goût mentholé avec des notes boisées, sans pesticide, sans additifs ni sucre ajouté.

Une idée cadeau gourmande, originale et solidaire, puisque les bénéfices des ventes sont reversés à la Fondation Paris Saint-Germain qui œuvre depuis 2000 en faveur des enfants défavorisés ou malades à travers des programmes éducatifs, sportifs, mais aussi des programmes d’insertion sociale et professionnelle. Pour vous procurer l’un de ces pots de miel il faudra vous rendre dans l’une des deux boutiques Paris Saint-Germain, sur les Champs-Élysées ou au Parc des Princes, où il est vendu en exclusivité.

Coffret Miel de fleurs du Parc des Princes – 2 pots de 250 g

39,99€

Un beau livre sur l’histoire du PSG

C’est une idée cadeau un peu moins originale pour un fan du PSG, mais une attention qui fera toujours plaisir. Les livres sur le club mythique ne manquent pas, mais l’un des plus beaux est sans doute celui-ci : Rouge & Bleu – 55 ans d’histoire du PSG racontées par ses supporters.

La particularité de ce livre est qu’il est écrit, illustré et réalisé par les supporters pour les supporters. À travers 256 pages richement illustrées, il retrace l’histoire du club depuis sa création en 1970 jusqu’à sa victoire en Ligue des Champions en 2025. Matchs mythiques, joueurs fétiches, souvenirs de tribunes… on y trouve des photos et témoignages inédits de fans, et des pièces de collectionneurs.

Rouge & Bleu – 55 ans d’histoire du PSG racontées par ses supporters

42€.

De la visite du Parc des Princes au miel récolté dans le stade, ces idées cadeaux PSG devraient plaire aux supporters du Paris Saint-Germain, qu’ils soient fans de la première heure ou simples amoureux du football parisien.

Image en Une : Le Parc des Princes, passage incontournable pour les fans du PSG © Mélina Hoffmann / Paris Zigzag

Mélina Hoffmann