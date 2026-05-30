Kraft, la bonne adresse du 15e où bruncher et apprendre le latte art

Dans la rue du Hameau, l’hôtel Kraft a ouvert La Bonne Table : une adresse où l’on vient pour un brunch coloré ou un déjeuner abordable, servi dans un décor arty. Et parfois, on repart avec un nouveau savoir-faire entre les mains… Comme le latte art, qui est la spécialité du lieu ! Pour découvrir ce petit coin de paradis, direction le 15e arrondissement.

Une belle adresse qui célèbre l’art

Dès l’entrée, joliment agencée par la décoratrice Katya Goncharova, on remarque que Kraft a du style : miroirs patinés, tables en marbre, objets chinés, étagères sur-mesure en bois… Une précision d’artisan qui se ressent jusqu’aux carafes en céramique et à la vaisselle estampillée du K de Kraft. La salle principale est rythmée par la joyeuse fresque « Danse sous les astres » d’Alice Van de Walle, artiste niçoise dont le travail nous a fait penser aux figures emblématiques de Matisse.

En face, le comptoir et la cuisine ouverte permettent de voir le travail des équipes en direct, et au fond, la cour intérieure accueille quelques tables dès les beaux jours.

L’excellent brunch de Kraft

En semaine, la formule midi affiche un rapport qualité-prix imbattable : une délicieuse galette, une salade verte, un cookie et un jus pour 17€ ! Les samedis et dimanches, place au brunch comprenant un plat salé, un plat sucré, une boisson chaude et un jus de fruit pour 32€.

Ce qu’on aime ici c’est que les plats sont toujours présentés avec goût et les recettes twistées avec des ingrédients qui apportent une originalité : de la crème chèvre et pesto sur l’avocado toast, du magret de canard et de l’endive rouge dans le croque-monsieur, du chou-fleur rôti au curcuma dans la galette veggie… Un vrai régal, qui change de l’ordinaire. Et le côté sucré est tout aussi travaillé, comme en témoignent les gargantuesques pancakes au matcha, chocolat blanc et sirop de coco, et les alléchantes gaufres à la praline pistache et camomille.

Chaque mois, Kraft propose aussi un brunch à volonté autour d’une thématique : une formule différente qui fidélise les habitués tout en attirant les curieux !

Apprendre le latte art

Que vous soyez américano, flat white ou cappuccino, en prenant votre boisson chaude vous découvrirez l’une des signatures de la maison : le latte art soigné qui décore chaque tasse, petite preuve de technique qui en dit long sur l’attention portée aux détails.

La programmation d’ateliers créatifs mensuels, animés par des artistes, des artisans et des passionnés, est également la marque de fabrique de Kraft. On peut s’y initier à l’aquarelle, au linocut, créer des carnets de voyage, faire de la broderie, écrire, ou encore s’essayer au latte art. Chaque mois, un nouveau format est proposé, toujours accompagné d’un café et de douceurs maison. Une façon de prolonger l’esprit de l’endroit bien au-delà du repas, dans une ambiance de café-atelier parisien où l’on s’attarde volontiers…

Kraft, La Bonne Table

37 rue du Hameau, 75015 Paris

Réservation recommandée sur le site de Kraft

Instagram : @kraft.paris