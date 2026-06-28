Festival OFF d’Avignon 2026 : nos coups de cœur à ne pas manquer

Cet été, Avignon redevient l’une des capitales du théâtre avec le retour de son incontournable Festival OFF. Dans les salles, les cours et les théâtres de la ville, plus de 1800 spectacles se jouent chaque jour, au point qu’il peut vite devenir difficile de faire son choix. Pour vous aider à repérer les pépites de cette édition 2026, voici nos premiers coups de cœur à découvrir pendant le festival. Des pièces fortes, drôles, bouleversantes ou franchement inventives, à glisser dans votre programme si vous passez par Avignon cet été.

L’article sera mis à jour au fil du Festival OFF d’Avignon 2026, avec nos nouvelles découvertes sur place.

1. Girls & Boys, pour un moment de théâtre bouleversant

Impossible de ne pas commencer par Girls & Boys, tant ce spectacle laisse une empreinte forte. Porté par un texte redoutable de Dennis Kelly, ce seule-en-scène nous plonge dans le récit d’une femme, d’une mère dont la vie bascule peu à peu. C’est drôle, vif, brillant, puis profondément bouleversant. Face au public, la talentueuse Ophélie Audon livre une interprétation d’une intensité folle, capable de faire passer le spectacle de la légèreté à l’effroi en quelques secondes. Un grand moment de théâtre, dont on ne sort pas indemne.

Au Théâtre du Tremplin, du 3 au 25 juillet à 12h, relâche les jeudis.

2. Terreur : pour vivre une expérience théâtrale unique

Là encore, vous n’êtes pas près d’oublier ce moment ! Avec Terreur, le public ne se contente pas d’assister à une pièce : il y prend part en devenant juré ! Dans ce procès-fiction, une pilote de chasse est accusée d’avoir abattu un avion de ligne détourné par un terroriste afin d’éviter une catastrophe encore plus grande. Avait-elle le droit de sacrifier 164 passagers pour sauver 70 000 personnes ? Au fil des plaidoiries, chacun se retrouve face à ses propres contradictions. Et à la fin, c’est à chacun de nous de donner son verdict, en son âme et conscience ! Captivant, intelligent et troublant, ce spectacle transforme la salle en véritable tribunal.

Au Théâtre des Lucioles, salle Mistral, du 4 au 25 juillet à 18h10, relâche les 8, 15 et 22 juillet.

3. Walt, la folie Disney : pour découvrir l’homme derrière le mythe

Derrière l’empire Disney, il y avait un homme, une enfance, des blessures, des obsessions et un rêve immense. C’est cette part plus intime que raconte Walt, la folie Disney, seul-en-scène porté par Clément Vieu. Loin d’un simple portrait admiratif, le spectacle fait apparaître une figure complexe, visionnaire, exigeante, parfois sombre, mais toujours animée par une force créatrice folle. Entre ombres, musique et poésie visuelle, la mise en scène donne au récit des allures de conte. Une très belle surprise, aussi captivante qu’émouvante.

Au Théâtre du Chêne Noir, du 4 au 25 juillet à 10h, relâche les lundis.

4. Hamlet, # la fin d’une enfance : pour redécouvrir Shakespeare autrement

Et si Hamlet devenait l’histoire d’un adolescent de 19 ans, enfermé dans sa chambre après la mort de son père ? Avec Hamlet, # la fin d’une enfance, Victor Duez propose une relecture moderne, vive et profondément touchante de la tragédie de Shakespeare. Le spectacle est inventif, drôle, sensible, parfois bouleversant, et parvient à rendre l’œuvre immédiatement accessible, y compris pour les plus jeunes. Une magnifique porte d’entrée vers Shakespeare, sans jamais perdre la puissance du texte original.

À La Scala Provence, du 4 au 25 juillet à 10h40, relâche les lundis.

5. Ce qui reste d’un amour : pour une émotion à fleur de peau

Ce qui reste d’un amour explore en toute intimité les retrouvailles de deux anciens amants, et ce qui demeure après une histoire : les souvenirs, les blessures, les silences, les élans que l’on croyait éteints. Porté avec beaucoup de sincérité et de justesse par Caroline Devismes et Thomas Le Douarec, le texte de Carlotta Clerici décortique avec de finesse et lucidité les contradictions de la passion amoureuse. Une pièce sensible, sobre et profondément humaine.

Au Théâtre des Lucioles, du 4 au 25 juillet à 19h15.

6. Le Jeu de l’amour et du hasard : pour du Marivaux comme vous ne l’avez jamais vu

Avec Le Jeu de l’amour et du hasard, le Collectif L’Émeute donne un joli coup de frais à Marivaux. Entre faux-semblants, jeux de rôle, rapports de classe et sentiments contrariés, cette version pleine de peps et de fantaisie avance avec un enthousiasme et une intensité ébouriffantes ! Et derrière le plaisir du jeu, la pièce résonne encore très fort avec notre époque, en interrogeant la place sociale, le désir d’émancipation et les apparences que l’on compose pour être aimé. Une adaptation drôle et accessible, idéale pour redécouvrir ce grand classique tout en prenant un bon shot d’énergie !

Au Théâtre des Lucioles, salle Fleuve, du 4 au 25 juillet à 15h50, relâche les 9, 16 et 23 juillet.

7. Fin, fin et fin : pour rire de la fin du monde

Avec Fin, fin et fin, doublement récompensé aux Molières 2026, la fin du monde prend des airs de comédie absurde. Trois amis décident de partir pique-niquer à la plage alors que le dernier lever de soleil approche. Le spectacle joue avec le décalage, le rythme et une énergie franchement réjouissante, dans une proposition qui transforme la catastrophe en grand terrain de jeu. Une pièce drôle, pleine d’originalité et menée avec talent, parfaite pour alléger une longue journée de festival !

Au Théâtre des Béliers, salle 1, du 4 au 25 juillet à 22h45, relâche les mercredis 8, 15 et 22 juillet. Séances supplémentaires les jeudis 9, 16 et 23 juillet à 19h05.

8. L’Homme et le pêcheur : pour une parenthèse poétique et absurde

Avec L’Homme et le pêcheur, on embarque dans une fable à la fois drôle, tendre et surréaliste, portée par deux comédiens formidables et très complices. Sur un ponton suspendu, un homme sur le point de mettre fin à ses jours croise un homme mystérieux occupé à pêcher… avec une canne à pêche sans ligne ! Cette rencontre devient le point de départ d’une histoire fantaisiste et hilarante. Entre comédie poétique et tragédie, le spectacle questionne notre rapport au bonheur, à ce que l’on possède, et à ce qu’il faut parfois perdre pour en mesurer la valeur. Une jolie curiosité, sensible et décalée.

Au Théâtre Le Petit Chien, du 4 au 25 juillet à 20h45, relâche les mardis 7, 14 et 21 juillet.

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Image en Une : Une scène du Jeu de l’amour et du hasard, parmi nos coups de cœur du Festival OFF Avignon 2026 © Mathilde Caelicia

Mélina Hoffmann