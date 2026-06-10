Festival Off Avignon : près de 1800 spectacles pour une édition anniversaire XXL

Du 4 au 25 juillet 2026, Avignon connaîtra à nouveau cette effervescence si particulière que l’on adore et qui transforme la ville en immense scène ouverte. Et cette année, le Festival Off d’Avignon ne revient pas avec une édition comme les autres puisqu’il célèbre ses 60 ans ! Une édition anniversaire avec une programmation toujours aussi foisonnante, une grande journée de célébration et plusieurs rendez-vous pensés pour tous les publics et les professionnels. Alors, à vos agendas !

Festival Off Avignon : 60 ans de création

Le festival Off Avignon, c’est l’un de nos rendez-vous préférés de l’été ! Y goûter, c’est prendre le risque d’avoir envie d’y consacrer ensuite tous ses mois de juillet : on vous aura prévenus ! Ce rendez-vous est avant tout une grande aventure collective et joyeuse qui déborde chaque été dans les rues, les théâtres et autres lieux de représentations de la ville.

Son histoire commence en 1966, quand André Benedetto présente sa pièce Statues en marge du Festival d’Avignon, alors dirigé par Jean Vilar. Sans le savoir, il pose les bases de ce qui deviendra le plus grand festival de spectacle vivant pluridisciplinaire en France.

Soixante ans plus tard, les chiffres donnent le vertige : près de 1800 spectacles, 27 000 représentations, plus de 1400 compagnies, plus de 7 000 artistes, 600 techniciens, 141 théâtres et 248 salles donnent vie à ce festival unique au monde. Pour célébrer les 60 ans de cette histoire hors norme, le 14 juillet sera entièrement dédié à l’anniversaire du festival au village du OFF : rencontres, témoignages, anecdotes de festivaliers fidèles et souvenirs d’artistes pour qui le Off a parfois tout changé.

AF&C, l’association Avignon Festival & Compagnies qui coordonne le festival Off Avignon, mène aussi un travail sur la mémoire du festival, avec l’association Jean Vilar et l’antenne avignonnaise de la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour faire revivre affiches, programmes, photos inédites et grands moments de ces six décennies de création.

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Le bon réflexe pour profiter du Off

Pour vivre pleinement le festival et profiter de 2, 3, 4 spectacles et même plus pour les habitués les plus sportifs, la carte Off est clairement un indispensable. Rentabilisée dès l’achat de trois spectacles, elle permet de bénéficier de 30 % de réduction sur l’ensemble de la programmation, mais aussi d’avantages chez plusieurs partenaires culturels, touristiques et commerçants du territoire. Du 4 au 8 juillet, elle sera même proposée à 6 € pour les jeunes de 14 à 30 ans, uniquement dans les points d’accueil et de vente physiques.

Côté billetterie, Ticket’Off permet de réserver ses places tout en soutenant concrètement l’emploi des artistes. Elle finance, en effet, directement le fonds Émergence & Création grâce aux frais de gestion collectés sur chaque vente de contremarque de billets en ligne. Et pour cette édition anniversaire, ce soutien prend encore plus d’ampleur puisque 310 000 € seront redistribués aux compagnies et structures de production lauréates. En clair, on réserve son spectacle, on prépare son programme… et on participe aussi à faire vivre la création. Que demander de plus ?

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La Méditerranée à l’honneur

Parmi les grands fils rouges de cette 60e édition, la Méditerranée sera mise à l’honneur avec le projet « Lumière », en écho à la Saison Méditerranée portée par l’Institut français. Au programme : spectacles, exposition, projections, concerts, rencontres, tables rondes et performances, avec plus de 20 propositions venues de plusieurs pays du bassin méditerranéen, de Chypre à l’Italie en passant par l’Espagne, le Maroc, Monaco, la Palestine ou encore l’Égypte. Une belle manière de faire circuler les langues, les récits et les imaginaires.

Les familles auront aussi leur lieu à elles avec le Village TADAMM !, de retour du 6 au 25 juillet. Ateliers de pratique artistique, médiation, extraits de spectacles, librairie, bar, petite restauration, espaces de repos et de jeux : tout est pensé pour permettre aux enfants de découvrir le festival à leur rythme. Et au Village du Off, installé rue Pourquery de Boisserin, plus de 400 événements rythmeront l’édition : concerts, conférences, ateliers, rencontres, librairie, bar et restauration 100 % végétarienne. Le soir, le Son du Off prendra le relais avec plus de 60 artistes de musiques actuelles, tous les soirs sauf le mercredi, de 23h30 à 2h, sur présentation de la carte Off, dans la limite des places disponibles.

Enfin, les Assises de la diffusion du spectacle vivant, organisées les 7, 9 et 10 juillet, réuniront l’ensemble des acteurs.rices de la filière pour réfléchir ensemble aux problématiques actuelles qui agitent le monde de la culture et du spectacle vivant en particulier. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà préparer votre planning à l’aide du programme en ligne. Pièces de théâtre, seuls en scène, clown, danse, musique, spectacles jeunesse, etc. : il y en a pour tous les goûts et toutes les curiosités. On vous conseille toutefois de laisser aussi un peu de place à l’improvisation car c’est aussi ça la magie du Festival Off d’Avignon : se laisser convaincre par le bouche à oreilles, par une affiche, ou encore par un tractage réussi ! Et si vous nous cherchez au mois de juillet : vous savez où nous trouver !

Festival Off Avignon 2026

Du 4 au 25 juillet 2026.

FAQ du festival Off Avignon 2026

Quand aura lieu le festival Off Avignon 2026 ?

Le festival Off Avignon 2026 aura lieu du 4 au 25 juillet 2026. Une journée-anniversaire sera organisée le 14 juillet pour célébrer les 60 ans du festival.

À quoi sert la carte Off du festival Off Avignon ?

La carte Off du festival Off Avignon permet de bénéficier de 30 % de réduction sur les spectacles du programme, ainsi que d’avantages chez plusieurs partenaires culturels, touristiques et commerçants. Elle donne aussi accès au Son du Off, sur présentation de la carte.

Où acheter ses billets pour le festival Off Avignon 2026 ?

Les billets du Festival Off d’Avignon 2026 peuvent être réservés sur Ticket’Off, la plateforme de revente de contremarques de billets. En achetant ses places sur cette plateforme, le public contribue aussi à soutenir les artistes, puisque les frais de gestion financent directement le fonds Émergence & Création.

Image en Une : La parade du festival Off Avignon, l’un des grands moments populaires du festival. © AF&C – Anaïs Fournié

Mélina Hoffmann