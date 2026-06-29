Un cinéma en plein air gratuit s’installe sur le rooftop du Moulin Rouge cet été

Et si l’une des plus belles séances de cinéma de l’été se vivait perchée au-dessus de Pigalle ? Du 15 juillet au 2 septembre 2026, le Bar à Bulles transforme sa terrasse en salle de projection à ciel ouvert avec une nouvelle édition de son festival Cinéma sur le Toit. Un rendez-vous gratuit, sur réservation, pour profiter de grands films sous les étoiles, au pied du mythique Moulin Rouge.

Un cinéma perché à Pigalle

Installé au-dessus de La Machine du Moulin Rouge, le Bar à Bulles fait partie de ces adresses que l’on aime retrouver aux beaux jours. Cachée derrière la célèbre façade du cabaret, sa terrasse offre une parenthèse un peu à part, entre l’énergie de Pigalle, les lumières de Montmartre et l’atmosphère si particulière de ce quartier qui ne dort jamais vraiment.

Cet été, le lieu reprend donc des airs de salle obscure en plein air avec l’évènement Cinéma sur le Toit. Chaque mercredi soir, les spectateurs pourront s’installer sur la terrasse pour découvrir un film dans un cadre plutôt magique : sous les ailes rouges les plus célèbres de Paris dans le 18e arrondissement de la capitale. Une façon simple et joyeuse de mêler sortie cinéma, soirée d’été en solo, en couple ou entre amis et décor parisien iconique.

À lire également : Féerie au Moulin Rouge : un dîner-spectacle merveilleux dans le plus célèbre cabaret du monde

Huit films à découvrir sous les étoiles

Pour cette édition 2026, le festival a choisi le thème « Trajectoires ». Trajectoires de vie, de voyage, de rencontres inattendues ou de chemins que l’on n’avait pas prévus : la programmation explore ces moments où une existence prend une autre direction, parfois brutalement, parfois plus en douceur. De quoi voyager sans quitter Paris, le temps d’une séance en plein air, bien installé sur son transat avec son casque sur les oreilles.

Au programme, huit films projetés du 15 juillet au 2 septembre : Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda, La Tortue Rouge de Michael Dudok de Wit, Saving Face d’Alice Wu, Compartiment n°6 de Juho Kuosmanen, Une seconde mère d’Anna Muylaert, Capharnaüm de Nadine Labaki, Night on Earth de Jim Jarmusch et E.T. de Steven Spielberg. Les projections sont gratuites, dans la limite des places disponibles, avec une billetterie ouverte à partir du 6 juillet, puis chaque jeudi pour les séances suivantes.

Cinéma sur le Toit

Bar à Bulles, La Machine du Moulin Rouge

4 bis cité Véron, 75018 Paris.

Du 15 juillet au 2 septembre 2026.

Gratuit sur réservation.

Image en Une : Le rooftop du Moulin Rouge accueille des séances de cinéma en plein air tout l’été © Facebook Moulin Rouge

Mélina Hoffmann