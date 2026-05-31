La première grande rétrospective consacrée à Gianni Versace au Musée Maillol dès juin 2026

À partir du 5 juin 2026, le Musée Maillol ouvre sa saison estivale avec la première grande rétrospective française consacrée à Gianni Versace, figure flamboyante et visionnaire de la mode internationale.

Paris, capitale de la mode

Entre Paris et la mode, c’est une longue histoire d’amour. Des maisons historiques aux défilés qui investissent les plus beaux lieux de la capitale, la ville vit au rythme de la création et de ses métamorphoses. Dans les rues comme sur les podiums, la mode s’y réinvente en permanence, portée par une énergie unique où se croisent héritage et avant-garde. Les musées parisiens prolongent cette dynamique en consacrant régulièrement des expositions aux grandes figures de la mode. On se souvient notamment de Du cœur à la main, exposition dédiée à Dolce & Gabbana au Grand Palais, ou encore des expositions récemment présentées à la Galerie Dior, témoignant de l’influence durable d’icônes comme Azzedine Alaïa et de l’importance de la transmission dans cet univers. Le musée Guimet, de son côté, explore actuellement d’autres horizons esthétiques avec K-Beauty, consacrée à 300 ans d’histoire de la beauté coréenne.

Preuve que les expositions consacrées à la mode n’ont jamais été aussi présentes dans le paysage culturel parisien. Et celle qui risque de faire parler ces prochaines semaines est bien celle consacrée à Gianni Versace au Musée Maillol, première grande rétrospective française dédiée à cette figure majeure de la mode internationale.

Un voyage dans l’esthétique Versace

À travers des objets collectors, des témoignages et des looks désormais légendaires, l’exposition propose une rétrospective dans les univers tantôt exubérants, tantôt mystiques de Gianni Versace. C’est la célébration d’une période où la mode s’imposait comme une véritable déclaration de liberté. On y retrouve l’énergie foisonnante des années 80 et 90, période où savoir-faire couturier, excellence fashion et pop culture s’entremêlent sans hiérarchie, dans une effervescence créative qui a marqué son époque.

Confiée à Nathalie Crinière, la scénographie transforme le musée en expérience sensorielle, où le parcours résolument pop permet d’explorer la personnalité du créateur et ses multiples inspirations : sa Calabre natale, l’iconographie catholique, la statuaire grecque, l’opéra italien, le baroque flamboyant et les imprimés saturés. Chaque salle devient un univers à part entière, on passe du modernisme italien aux références à l’Antiquité de la Magna Graecia, des fastes du Barocco aux influences du Pop Art, incarnée par Andy Warhol. Un voyage au pays de l’histoire de l’art et de la culture populaire.

Des looks devenues iconiques

Grâce à cette scénographie immersive, le visiteur se retrouve face à face avec des créations devenues iconiques, mais aussi avec celles et ceux qui les ont incarnées. Naomi Campbell, Prince, Sting, Kate Moss, Elton John, Tupac Shakur, Cindy Crawford, George Michael, Carla Bruni, Jon Bon Jovi, Claudia Schiffer… autant de noms qui, à eux seuls, composent l’univers culturel de Versace et racontent l’ampleur de son influence.

Déjà présentée à Londres, Berlin et Malaga, l’exposition trouve naturellement sa place à Paris, ville de la couture et du style. Elle s’inscrit dans une temporalité symbolique, à l’aube du 30e anniversaire de la disparition du créateur et de ce qui aurait été son 80e anniversaire. Gianni Versace Retrospective est à découvrir à partir du 5 juin 2026 au Musée Maillol.

Gianni Versace Retrospective

Du 5 juin 2026 au 6 septembre 2026

Musée Maillol, 59-61 Rue de Grenelle 75007 Paris

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