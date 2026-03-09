Créé comme un décor de cinéma, ce manoir est devenu l’un des plus beaux hôtels de Normandie

À quelques minutes de Deauville, au détour d’une route qui porte le joli nom de « Chemin de l’Orgueil », se cache un hôtel pas tout à fait comme les autres. Imaginé à l’origine par le réalisateur Claude Lelouch, ce domaine mêle désormais charme normand, nature et amour du cinéma. On y vient aussi bien pour sa table réputée, que pour se détendre au spa ou trouver le calme à 2h de Paris. Pour vous, nous avons donc posé nos valises aux Manoirs de Tourgéville (et ce n’était pas évident de repartir…).

Un décor de cinéma

Grand amoureux de ce coin de Normandie, dans les années 1970 Claude Lelouch imagine un lieu qui pourrait servir de décor à ses films tout en accueillant des visiteurs. Le projet prend forme avec la construction d’un manoir principal entouré de plusieurs maisons à colombages nichées dans un parc de 7 hectares. Aujourd’hui, Les Manoirs de Tourgéville appartiennent à la famille Floirat, mais l’esprit du cinéma est toujours présent : chaque chambre porte le nom d’un(e) acteur(trice) célèbre et une salle de projection privatisable se cache au sous-sol !

Un hôtel de charme au cœur de la nature

Les Manoirs de Tourgéville comptent aujourd’hui 57 chambres, dont de nombreuses suites (certaines en duplex et triplex) réparties dans les différents manoirs du domaine. Leur atmosphère rappelle celle d’une élégante maison de campagne : poutres et pierres apparentes, matières naturelles, larges ouvertures sur la nature environnante… De vrais cocons, qui disposent parfois d’une terrasse ou d’une vue sur le parc, renforçant cette sensation de refuge paisible sur la Côte Fleurie.

Piscine et spa pour une parenthèse bien-être

Bien que la mer ne se trouve qu’à 10 minutes en voiture, le cadre des Manoirs de Tourgéville invite vraiment à rester sur place. On peut profiter de la piscine intérieure chauffée baignée de lumière, du sauna, de l’espace fitness ainsi que des cabines proposant des rituels sur-mesure signés Esthederm, accessibles également aux personnes extérieures à l’hôtel, sur réservation. À l’extérieur, on retrouve des terrains de tennis et de pétanque, ou encore des vélos qui sont disponibles pour explorer les environs. Tout est là pour ravir les convives, que l’on soit venu pour un weekend en amoureux ou pour un plus long séjour en famille.

Une belle adresse bistronomique

Quand vient l’heure de passer à table, le restaurant « 1899 » s’impose comme une nouvelle bonne raison de ne pas quitter l’hôtel. La salle à l’architecture grandiose vient de se refaire une beauté sous la direction de Marine Ugo : formes arrondies, tons blanc et beige poudré, boiseries en chêne, matières et étoffes soigneusement choisies, oeuvres d’art aux murs… C’est doux, contemporain et chaleureux à la fois. Aux fourneaux, le chef Emmanuel Andrieu propose une cuisine bistronomique ancrée dans le terroir local, avec une carte renouvelée au fil des saisons et des produits sourcés auprès des meilleurs artisans normands. Avec son équipe, ils cultivent même leur propre potager pour avoir des herbes aromatiques fraîches à portée de main !

Un bar cosy avec cheminée

Avant ou après dîner, le Lounge Bar mérite une halte : planches apéritives, vins bien choisis, cocktails maison, jeux de société, le tout, au coin du feu. Le genre d’endroit où les soirées se prolongent sans que l’on voit le temps passer. Ici, comme dans le reste du domaine, on savoure l’art de vivre normand, réconfortant, calme et authentique. Les Manoirs de Tourgéville savent particulièrement cultiver ce charme discret qui en fait l’une des adresses les plus appréciées de la région. Un petit coin de paradis parfait pour s’extraire quelques jours de la capitale !

668 chemin de l’Orgueil, 14800 Tourgéville

Téléphone : 02 31 14 48 68

Réserver aux Manoirs de Tourgéville

À lire également : Beuvron-en-Auge, l’un des plus beaux villages de Normandie (et de France !)