Ce bar à truffes parisien se hisse dans le Top 3 TheFork des meilleures tables de France en 2025

En ce début d’année 2026, les bilans gastronomiques continuent de pleuvoir. Et le dernier en date fait saliver : le Top 100 des tables 2025 dévoilé par TheFork, plateforme de réservation bien connue des gourmets. Pour la troisième année consécutive, ce classement met à l’honneur les restaurants qui ont « fait le plus vibrer les gastronomes français ». Particularité ? Seuls les utilisateurs ayant réellement honoré leur réservation peuvent laisser un avis, garantissant des notes aussi fiables que convoitées. Et sur la troisième marche du podium cette année… une adresse parisienne qui sent bon le Sud et la truffe fraîchement râpée : Un Jour à Peyrassol.

Médaille de bronze

Avec une note exceptionnelle de 9,9/10 sur 2 208 avis, Un Jour à Peyrassol décroche la 3e place nationale – ex æquo en note avec les deux premières tables, à quelques décimales près. Le podium 2025 ?

1) La Conserverie (31) avec une note de 9,9/10 et 794 avis.

2) Enjoy Sushi – Duranne (13) avec une note de 9,9/10 et 901 avis.

3) Un Jour à Peyrassol (75) avec une note de 9,9/10 et 2 208 avis.

Une performance d’autant plus remarquable que l’adresse parisienne figurait déjà parmi les trois premières tables lors d’une précédente édition. Une régularité qui force le respect. Comme le souligne Damien Rodière, Directeur Général TheFork France & Europe de l’Ouest : « Ce classement fait rayonner la richesse de notre gastronomie française en s’appuyant sur des données fiables. »

Un air de Provence en plein 2ème arrondissement

Dans le 2e arrondissement, à deux pas de l’effervescence parisienne, Un Jour à Peyrassol fait souffler un véritable air de Provence sur la capitale. Ici, la truffe noire règne en majesté et s’invite à chaque étape du repas, dans un hommage assumé et élégant au terroir du Sud, généreux sans être ostentatoire. Plus qu’un simple bar à truffes, l’adresse décline le « diamant noir » de l’entrée au dessert : œuf cocotte, foie gras maison, mozzarella et burrata délicatement parfumées ouvrent le bal, avant de laisser place à des assiettes réconfortantes comme la brouillade ultra crémeuse, les gnocchis à la crème, les tagliatelles fraîches ou encore le risotto fondant. En touche finale, brie de Nangis et crème brûlée prolongent l’expérience, toujours sous le signe de la truffe. Comptez en moyenne 66 € par personne pour ce festin 100 % dédié à ce champignon d’exception. Et pour les aficionados, l’enseigne possède également deux autres adresses, à Biarritz et Bruxelles !

Paris, capitale des des meilleures tables de France en 2025

Si la première place du Top 100 2025 s’envole vers Toulouse et la seconde vers Aix-en-Provence, Paris n’a clairement pas dit son dernier mot : 55 % des établissements du classement sont situés dans la capitale et pas moins de sept adresses parisiennes figurent dans le top 10, preuve que la Ville Lumière reste un épicentre bouillonnant de la scène gastronomique. Sushis, bistrots modernes, tables méditerranéennes, pizzerias… le palmarès dessine une cuisine toujours plus diverse, inclusive et créative. Mais cette année, c’est bien la truffe qui a mis tout le monde d’accord : loin d’être un simple produit d’exception réservé aux fêtes, elle s’impose désormais comme un véritable art de vivre, et Un Jour à Peyrassol en a fait un fil rouge cohérent, gourmand et accessible. Avec 2 208 avis quasi unanimes, difficile d’y voir un simple effet de mode : en 2025, les gastronomes français ont vibré, et en 2026, il ne reste plus qu’à réserver.

Un jour à Peyrassol, 13 Rue Vivienne 75002 Paris