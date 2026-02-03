À deux pas de la Bastille, un nouveau bouillon fait revivre le Paris populaire dans l’assiette

À Paris, certaines adresses traversent le temps sans jamais perdre leur âme. Les bouillons font partie de ces lieux emblématiques où l’on vient autant pour bien manger que pour retrouver une ambiance, une histoire et un art de vivre résolument populaire. Des grandes tablées d’hier aux adresses incontournables d’aujourd’hui, plongée au cœur d’une tradition gourmande qui n’a rien perdu de sa superbe.

Les bouillons parisiens : une histoire populaire et gourmande

Nés au milieu du XIXᵉ siècle, avec les premiers bouillons apparus dès 1854, les bouillons parisiens sont une véritable institution. Pensés à l’origine pour offrir aux travailleurs des Halles un repas chaud, nourrissant et bon marché, ils reposaient sur une idée aussi simple que brillante : un boucher eut l’idée d’utiliser les morceaux de viande délaissés par les plus aisés pour concocter des plats savoureux accessibles à tous. Le concept fait rapidement mouche et connaît un succès fulgurant, au point de devenir la première véritable chaîne de restaurants en France. Ouvriers, employés, familles et flâneurs s’y retrouvent alors dans de grandes salles animées où le brouhaha fait partie du décor, autour de plats roboratifs et sans chichi : pot-au-feu, œufs mayo, poireaux vinaigrette ou riz au lait, incarnant une cuisine française franche, généreuse et rassurante. Avec leurs banquettes en moleskine, leurs miroirs piqués et leurs serveurs en noir et blanc, les bouillons sont peu à peu devenus des institutions emblématiques, symboles d’un art de vivre parisien populaire, convivial et intemporel.

Le Bouillon Roquette : l’esprit d’hier, l’énergie d’aujourd’hui

Dans cette grande tradition s’inscrit le Bouillon Roquette, qui fait revivre l’âme des bouillons du début du siècle avec une énergie contagieuse. Ici, on entre dans une vaste salle au charme d’antan, capable d’accueillir jusqu’à 250 convives, où l’on partage de longues tablées dans une ambiance joyeuse et sans prétention. La carte va droit au but et fait la part belle aux classiques de la cuisine française, simples, bons et ultra-abordables : en entrées, les incontournables œufs mayo, les crevettes ou encore le foie gras ouvrent l’appétit, avant de passer à des plats réconfortants comme le bœuf bourguignon, le Parmentier de canard ou la généreuse pièce de viande et ses frites. Côté douceurs, impossible de résister à une tarte au citron, des profiteroles ou une tarte au chocolat, le tout à des prix imbattables : entrées dès 1,90 €, desserts à 5,90 €. On vient ici pour bien manger sans se ruiner, pour retrouver le goût des recettes de notre enfance, et surtout pour cette atmosphère chaleureuse, vivante et conviviale, où l’on se sent immédiatement chez soi. Situé à deux pas de la place de la bastille, le Bouillon Roquette, c’est un joyeux retour aux fondamentaux : une cuisine honnête, des prix doux et une sacrée bonne humeur dans l’assiette comme dans la salle.