À Paris, ce burger au fromage fondu versé à la louche fait un carton

Dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, un bistrot fait parler de lui grâce à un burger particulièrement alléchant. Ici, le fromage fondu n’est pas simplement posé dans le sandwich : il est versé à la louche directement sur le burger encore fumant ! Une scène aussi insolite que réconfortante qui attire déjà les gourmands de la capitale…

Deux frères, une adresse de quartier incontournable

Installé au 117 rue des Dames, à deux pas de l’avenue de Villiers, Les Frérots a tout du bistrot parisien comme on les aime. Une ambiance conviviale, une cuisine généreuse et ce petit supplément d’âme qui donne envie de revenir. Rapidement, l’adresse s’est imposée comme un repaire pour les habitués du quartier, mais aussi pour les gourmands curieux venus tester son fameux burger. Derrière cette table chaleureuse, on retrouve Antoine et Guillaume, les deux frères à l’origine du projet. Passionnés de voyages, de rugby et de gastronomie, ils ont imaginé une carte simple mais exigeante, construite autour de produits soigneusement sélectionnés. Viandes françaises, produits locaux, pain de burger pensé maison et fabriqué par un boulanger d’Île-de-France : ici, le sourcing est pris au sérieux. Le résultat se retrouve dans l’assiette, avec des plats copieux et sans triche. Même logique pour la carte des vins, courte et bien choisie.

Un burger au fromage versé à la louche

La star de la maison reste évidemment le burger. La viande est hachée sur place, le bun est léger et moelleux, et le moment clé arrive lorsque la casserole de cheddar fondu fait son apparition en salle. Devant les clients, une belle louche de fromage chaud est versée directement sur le burger encore fumant. Un geste assez inattendu et spectaculaire, qui transforme le sandwich en véritable bombe de gourmandise. Le burger végétarien n’est pas en reste : il reprend la même générosité et séduit pareillement les amateurs de viande. Et cet hiver, la maison a poussé la gourmandise encore plus loin avec un burger nappé de raclette fondue, chauffée puis versée au comptoir !

Un bistrot pensé pour toutes les occasions

Au fond du restaurant, une salle en pierre offre un cadre chaleureux pour les grandes tablées comme pour les dîners plus tranquilles. L’espace peut être privatisé pour un anniversaire, et les clients peuvent même y mettre leur propre playlist. Entre amis, en famille ou entre collègues, Les Frérots s’adapte facilement à toutes les occasions, avec une cuisine et une atmosphère sincères comme dans les vrais bistrots de quartier qui font le caractère si attachant de Paris !

117 rue des Dames, 75017 Paris

Lundi : 12h-14h30 et 19h-22h30

Mardi au samedi : 12h-15h et 18h30-23h

Entrées 11€-15€, plats 17€-24€, desserts 9€-10€

Réserver chez Les Frérots

