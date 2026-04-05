Un euro pour un taco à Paris. La tradition du « Taco Tuesday » venue des États-Unis et du Mexique, où le taco peut s’apparenter à une religion, a un peu de mal à s’imposer chez nous. Mais c’est sans compter sur les restaurants ACÀ qui la mettent à l’honneur !

Un bon plan qui attire du monde

Rendez-vous est pris chez chez ACÀ, à République, Olympiade et Pigalle. Le principe est simple : chaque mardi, certains tacos sont proposés à 1 €, généralement sur le service du midi. Résultat, les salles se remplissent vite. À l’heure du déjeuner, il n’est pas rare de devoir patienter un peu avant de s’installer. Mais une fois à table, tout va vite : les assiettes s’enchaînent, les commandes aussi. Et pour cause, difficile de s’arrêter à un seul taco quand ils sont à ce prix-là… Habituellement, au Mexique, les tacos sont souvent servis par paire ou trio. Ici, l’idée est de partager, goûter ou se caler pour de vrai…

Des recettes simples, mais efficaces

Au menu, on retrouve les classiques de la taqueria : bœuf effiloché (barbacoa), poulet façon tinga, champignons ou encore chorizo. Les tacos sont de petite taille, comme au Mexique, pensés pour être dégustés à la chaîne, avec les doigts. On ajoute un filet de citron vert, un peu de sauce pimentée, et le tour est joué. À côté, la carte classique continue d’exister : nachos, guacamole, quesadillas… et quelques recettes plus élaborées qui, elles, ne sont pas à 1 €.

Une ambiance caliente

Chez ACÀ, le décor compte autant que l’assiette. Banquettes, cuisine ouverte, couleurs vives : l’ambiance se veut inspirée de Mexico, sans tomber dans le cliché. On mange au comptoir ou à table, souvent serré, dans un brouhaha assez vivant. Le mardi, l’énergie est particulière : ça tourne vite, ça parle fort, et ça commande beaucoup.

Une idée qui s’inscrit dans une tendance

Derrière ce succès, il y a aussi une évolution plus large. Depuis quelques années, les tacos “à la mexicaine” — galette de maïs ou de blé, garnitures simples — se font une place à Paris, loin du “tacos français” version fast-food. Le Taco Tuesday s’inscrit dans cette dynamique : une cuisine accessible, rapide, et surtout pensée pour être partagée. Et à 1 €, le concept change complètement la donne et s’affiche comme un vrai bon plan !

ACÀ

115, rue du Chevaleret, Paris 13

48, boulevard de Clichy, Paris 18

59, rue de Lancry, Paris 10