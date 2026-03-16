Nombreux sont les Lillois qui rêvent d’escapades sur des îles paradisiaques pour échapper à la pluie du Nord. Mais saviez-vous que Lille était autrefois une île ?

L’île, Lille… Coïncidence ?

Quand on se promène aujourd’hui dans le Vieux-Lille ou autour de l’avenue du Peuple Belge, difficile d’imaginer que la ville était autrefois entourée d’eau. Et pourtant, Lille doit même son nom à cette particularité : il vient de l’ancien français « l’Isle », ou du mot néerlandais « rijsel », qui signifie tout simplement… île. Incroyable, non ?

Bien avant de devenir la grande métropole que l’on connaît aujourd’hui, la ville s’est développée au milieu de la rivière Deûle, sur une petite île entourée de marécages et de bras d’eau.

Une ville née au bord de la Deûle

Les historiens situent le véritable développement de Lille autour du XIe siècle. À cette époque, la Deûle est une voie de transport importante qui relie les villes flamandes et les grandes foires de Champagne. Les bateaux chargés de marchandises y circulent régulièrement.

L’île sur laquelle se développe Lille devient alors un point stratégique pour le commerce. Les bateaux y déchargent leurs cargaisons avant de poursuivre leur route sur des portions plus navigables de la rivière.

Peu à peu, un port et un marché prospère apparaissent. Autour de ce noyau économique naissent les premiers quartiers de la ville, principalement dans ce qui correspond aujourd’hui au Vieux-Lille !

Des canaux au cœur de la ville

Pendant des siècles, la Deûle et ses nombreux canaux traversaient directement Lille. L’eau faisait partie intégrante du paysage urbain : on trouvait des ponts, des quais et même des moulins actionnés par le courant.

Certains lieux emblématiques d’aujourd’hui étaient autrefois bordés par l’eau. Par exemple, l’actuelle avenue du Peuple Belge longeait autrefois un canal important relié à la Basse Deûle. De même, plusieurs rues du Vieux-Lille suivent encore le tracé d’anciens bras de rivière !

On pouvait également naviguer près du quai du Wault, qui reste aujourd’hui l’un des rares endroits de Lille où l’on peut encore voir l’eau telle qu’elle existait autrefois dans la ville.

Pourquoi les canaux ont disparu ?

Si ces canaux pouvaient sembler pittoresques, ils ont fini par poser de sérieux problèmes au XIXe siècle. Avec l’augmentation de la population et de l’activité industrielle, l’eau stagnante devient rapidement insalubre.

Les canaux se transforment peu à peu en sources d’odeurs, de pollution et d’épidémies. Pour améliorer l’hygiène de la ville, les autorités décident progressivement de combler plusieurs bras de la Deûle à partir des années 1870.

Au fil des décennies, les canaux disparaissent donc sous les pavés. Certains sont transformés en rues ou en boulevards, comme l’actuelle avenue du Peuple Belge, construite sur l’ancien port de la Basse Deûle. Le port principal de Lille est ensuite déplacé dans les années 1930 vers le quartier de Bois-Blancs.

Des traces encore visibles aujourd’hui

Même si l’eau a disparu du centre-ville, le passé aquatique de Lille reste visible pour qui sait regarder. Dans le Vieux-Lille, certaines rues suivent encore le tracé des anciens canaux. Il existe aussi des vestiges d’anciens moulins ou de structures liées à l’eau, notamment autour de la rue de la Monnaie.

Plus surprenant encore : une partie de la Deûle coule toujours sous la ville, notamment sous certaines rues du Vieux-Lille. Lors des Journées du patrimoine, il est d’ailleurs parfois possible de découvrir ces vestiges souterrains !