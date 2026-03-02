Découvrez les fabuleux ramens du restaurant Haïku à Marseille

Un an après son ouverture au printemps 2025, Haïku Ramen s’est déjà imposé comme une des adresses japonaises incontournables de Marseille pour déguster des ramens. Le nom du lieu s’inspire directement du haïku, un court poème japonais traditionnel censé capturer un instant ou une sensation. Dans l’esprit de ses créateurs, ce nom évoque l’idée d’un moment suspendu autour d’un bol de ramen, à déguster avec simplicité.

Une carte signée du chef Ippei Uemura

À l’image de la décoration du lieu, la carte est sobre, moderne et loin des clichés sur le Japon. Celle-ci a été travaillée avec le chef Ippei Uemura, bien connu à Marseille, notamment parce qu’il est le fondateur du gastronomique Le Tabi situé sur la Corniche. Le restaurant propose des ramens maison avec différents types de bouillons au poulet, au porc ou à base d’algues et de champignons, et plusieurs garnitures à des prix accessibles, entre 16 et 23 euros. La carte évolue au fil des saisons et les nouilles sont faites maison, un point central dans l’identité du lieu.

En salle, l’approche se veut directe et lisible. Quelques recettes bien identifiées, des produits travaillés sans surcharge, et une attention particulière portée aux bouillons mijotés, qui constituent le cœur de chaque bol. Cette volonté de rester fidèle à l’esprit du ramen japonais se retrouve dans l’équilibre des assiettes et dans le choix de ne pas multiplier les propositions.

Des gyozas maison

En complément, l’établissement met à l’honneur des assiettes à partager inspirées des izakayas japonaises : les gyozas maison, les karaage croustillants ou encore les edamame permettent de composer un repas plus varié. Côté boissons, la sélection reste cohérente avec l’ensemble, entre bières japonaises et différents sakés, à découvrir au verre ou à la bouteille selon les envies.

Dès l’entrée du restaurant japonais à Marseille, la cuisine ouverte capte l’attention. Les gestes sont visibles, les bouillons frémissent, et les parfums se diffusent immédiatement dans la salle. Un grand escalier en bois structure l’espace et mène à l’étage, où l’ambiance devient plus animée, forcément un peu plus sonore lorsque le service bat son plein. Le bar ouvert sur la salle participe à cette atmosphère vivante. À l’extérieur, une terrasse couverte en hiver apporte une alternative agréable et ajoute une touche de charme à l’ensemble.

Une épicerie japonaise en projet

Enfin, le projet ne s’arrête pas à la restauration. Une épicerie japonaise doit prochainement compléter l’activité, avec des produits importés, des douceurs et des kits pour préparer ses propres ramens chez soi. Une manière de prolonger l’expérience au-delà du repas et d’ancrer un peu plus Haïku Ramen à Marseille dans le paysage culinaire local.

Haïku Ramen

47 boulevard Paul Peytral, 13006 Marseille

Lundi de 12h à 14h. Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h à 22h. Dimanche de 12h à 15h.