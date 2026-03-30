« Vous me manquez beaucoup » : c’est par ces mots que Céline Dion a annoncé un retour qui faisait rêver des millions de fans. Après sa prestation bouleversante de « L’Hymne à l’Amour », interprété depuis le 1er étage de la Tour Eiffel pour l’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, les rumeurs autour d’un retour sur scène de Céline Dion s’intensifiaient ces derniers jours. Et cette fois, c’est Céline himself qui a pris la parole, ce lundi 30 mars 2026, jour de son 58ème anniversaire, pour annoncer son comeback tant attendu ! Et c’est à Paris que ça va se passer, dans la plus grande salle indoor d’Europe : Paris La Défense Arena. On ne tient plus en place ! Après l’engouement suscité par les rumeurs de ce retour sur scène la semaine dernière, autant vous dire que pour avoir une place… ça va être la guerre !

Voir cette publication sur Instagram 77K likes, 5,825 comments – celinedion le March 30, 2026: "CELINE DION PARIS 2026

10 unforgettable shows starting this September.

Presale begins April 7. Register for access from March 30 – April 2 at CelineDion.com".

Des affiches mystérieuses et un teasing qui enflamme la capitale

Lundi 23 mars 2026, Paris s’est réveillée avec un nouveau maire… et des centaines de panneaux publicitaires un peu partout dans la capitale, affichant les titres emblématiques de Céline Dion : « Pour que tu m’aimes encore », « My Heart Will Go On », « Power of Love », « S’il suffisait d’aimer ». Aucun autre détail : juste ces chansons cultes qui ont marqué plusieurs générations. Pour beaucoup, c’est le signe que le grand retour de la diva sur scène est imminent. Les médias français et canadiens en parlent déjà comme d’une quasi-certitude. Selon Hugo Dumas, journaliste à La Presse, Céline Dion préparerait une série de concerts à Paris La Défense Arena dès septembre 2026, avec deux shows par semaine pendant deux mois.

Paris La Défense Arena : un écrin de choix pour la diva

Cette salle, capable d’accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs, n’est pas un choix anodin. En 2020, Céline Dion devait déjà investir l’arène pour six concerts dans le cadre de sa tournée Courage, finalement annulée à cause du Covid et de ses problèmes de santé. Aujourd’hui, elle va enfin pouvoir fouler cette scène mythique, après plus de six ans loin des projecteurs à cause de son syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare. Pour ménager sa santé, les concerts seront espacés : deux fois par semaine, afin de lui laisser du temps de repos en cas de crise. Et Paris La Défense Arena servira non seulement de scène, mais aussi de lieu de répétitions dès cet été (après les concerts de Bad Bunny début juillet), pour finaliser ce spectacle que Céline a déjà commencé à imaginer. Le grand retour est enfin en marche !

Une annonce le jour de son anniversaire et une mise en vente début avril

Les dates exactes ont été dévoilées par Céline Dion elle-même dans une vidéo diffusée en direct sur France 2, ce lundi 30 mars, jour de son 58ème anniversaire. Les billets, eux, seront mis en vente les 9 et 10 avril prochain sur Ticketmaster. Dix concerts prévus au total, à raison de mercredis et samedis, du 12 septembre au 14 octobre 2026. Depuis sa performance à la Tour Eiffel, la chanteuse s’est montrée discrète. Quelques apparitions surprises – spectatrice à des concerts de Paul McCartney ou Coldplay, ou encore lors d’un défilé Elie Saab à Riyad – ont ponctué cette longue absence, mais rien de comparable à cette résidence parisienne, qui s’annonce déjà exceptionnel (on parle d’un milliard d’euros de retombées économiques pour la France).

Céline Dion et Paris : une histoire d’amour qui dure

Paris n’est pas choisie au hasard. C’est la ville qui l’a consacrée en dehors de son Québec natal, là où elle a foulé l’Olympia pour la première fois en 1984. C’est aussi là qu’elle a signé un retour iconique, sous une pluie diluvienne, en clôture de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette résidence à Paris La Défense Arena promet un mélange d’émotion, de souvenirs et de retrouvailles avec un public venu du monde entier (une vaste campagne publicitaire est déjà lancée avec des affiches déployées dans plusieurs grandes villes comme Paris, Londres, Milan, New York, Bruxelles ou encore Montréal). Il faudra cependant s’armer d’une bonne connexion internet et de beaucoup de chance pour espérer décrocher des billets ! Le public peut s’inscrire sur le site officiel jusqu’au 2 avril 2026 afin de participer à la prévente. Un système de tirage au sort sera mis en place pour accéder à la billetterie.

Cette première phase se tiendra le 7 avril sur Ticketmaster, avant l’ouverture de la vente générale prévue le vendredi 10 avril, sur les plateformes habituelles. Pour rappel, en 2020, tous les billets grand public des six concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena avaient été vendus… en 1h30 ! Puisse le sort vous être favorable !

Céline Dion 2026

Paris La Défense Arena, 99 Jardin de l’Arche 92000 Nanterre

Pré-vente le 7 avril 2026 (sur inscription et tirage au sort)

Mise en vente générale le vendredi 10 avril 2026