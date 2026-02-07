Cela fait des années que l’on parle d’un cinéma dans le coeur du 11ᵉ, que l’on a vu des projets surgir puis s’évanouir. Mais cette fois, le murmure s’est transformé en promesse concrète : le cinéma Étoile Voltaire devrait voir le jour cette année. Les travaux avancent, les aménagements voient le jour, et on sent une énergie collective autour de ce lieu.

Un cinéma très attendu

Quand on parcourt l’avenue Parmentier dans le 11ᵉ arrondissement, rien ne laisse immédiatement deviner ce qui se prépare derrière les murs d’un ancien bâtiment industriel. Et pourtant, après plus de dix ans d’attente, un cinéma singulier est enfin sur le point de voir le jour : l’Étoile Voltaire. Longtemps attendu par les habitants du quartier — surtout après la fermeture de salles cultes comme La Pagode — ce projet qui mêle cinéma, vie de quartier et convivialité est en train de prendre forme à l’emplacement d’une ancienne sous-station électrique réhabilitée.

Ce n’est pas simplement l’ouverture d’une nouvelle salle, mais plutôt l’arrivée d’un lieu hybride, pensé pour que l’on y entre avec l’envie de rester. On ne va pas uniquement “voir un film” ici : on vient pour y passer du temps, en solo, en famille, entre amis, avant ou après une séance.

Un bâtiment qui raconte une histoire

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets “Réinventer Paris”, qui visait à donner une seconde vie à des lieux souvent abandonnés ou sous-utilisés. L’Étoile Voltaire prend donc forme dans un édifice industriel du XXᵉ siècle qu’on avait un peu oublié. Restauré, préservé, mais aussi amplifié, il conserve une façade qui rappelle l’histoire du quartier tout en se projetant vers l’avenir.

À l’intérieur, on devrait retrouver cinq salles modernes. On ne parle pas ici d’un multiplexe standard, mais d’une salle qui veut écouter ses spectateurs. Les programmations devraient mêler films indépendants, découvertes internationales, événements thématiques et projections spéciales. Et plutôt que de cantonner les spectateurs dans des fauteuils, on imagine des débats, des rencontres avec les réalisateurs, des avant-premières qui donnent lieu à une vraie soirée — comme on aimait les vivre autrefois.

Dans un environnement urbain où les lieux de culture ferment souvent les uns après les autres, le projet de l’Étoile Voltaire rappelle que le cinéma peut encore être un moteur social et culturel. Certains y voient même le signe que les salles d’art et d’essai ont encore une place à défendre, non pas seulement comme des lieux de projection, mais comme des lieux de rencontre.

La Maison du Cinéma, un autre visage du 7ᵉ art

En effet, l’Étoile Voltaire devrait aussi abriter une Maison du Cinéma, en partenariat avec la Société des Réalisateurs de Films, proposant masterclasses, rencontres, ateliers et autres moments de partage entre cinéphiles et acteurs du milieu. Cette dimension collaborative et éducative promet d’insuffler au lieu une vie différente, un peu plus participative.

Un cinéma pensé comme un lieu de vie

Ce qui distingue vraiment l’Étoile Voltaire, c’est sa volonté de mêler expérience cinématographique et espace de vie. Le projet inclut également un rooftop végétalisé, une terrasse en hauteur où l’on pourra boire un verre ou prolonger une soirée après une séance, entouré de plantes et avec une vue ouverte sur le quartier.

Un restaurant à but solidaire imaginé en collaboration avec des équipes formées par le chef Thierry Marx est également prévu : un lieu où l’on peut manger sans se ruiner, où les bénéfices peuvent soutenir d’autres projets culturels ou sociaux. C’est un signe fort, dans un quartier où la vie associative et l’entraide sont des valeurs concrètes, pas des slogans.

Un rendez-vous attendu pour 2026

Pour l’heure, la date précise n’est pas encore arrêtée, mais tout le monde parle d’une ouverture courant 2026.

À l’heure où de nombreuses salles ferment dans Paris, voir naître un espace aussi riche en ambitions — mêlant patrimoine réhabilité, cinéma de qualité, vie sociale et espace public végétalisé — est une façon de rappeler que le 7ᵉ art peut exister à Paris autrement. Et que parfois, la salle de cinéma ne se limite pas à un fauteuil et un projecteur : elle peut devenir un repère du quartier. Bientôt, on dira, on fait quoi ce soir ? “On va à l’Étoile Voltaire”.