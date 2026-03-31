Pourquoi le nom d’Anne Hidalgo a-t-il été gravé sur les vitraux de l’hôtel de Ville ?

À la suite de l’élection du nouveau maire de Paris, Emmanuel Grégoire, le nom d’Anne Hidalgo a été gravé sur l’un des vitraux de l’hôtel de Ville, le lundi 23 mars dernier. Une coutume qui remonte en réalité à plusieurs siècles, puisqu’on y retrouve la liste des personnalités ayant administré la Ville de Paris depuis près de huit siècles.

Une tradition remontant à 1268

Le nom d’Anne Hidalgo a été gravé sur l’un des vitraux de l’hôtel de Ville, et ce n’est pas une exception. Tout comme les précédents maires de Paris, celle-ci rejoint la longue liste de noms qui y ont été marqués lors de la passation… et ce depuis 1268 ! Alors que le nouveau maire Emmanuel Grégoire a été intronisé ce dimanche 29 mars à l’hôtel de Ville, Anne Hidalgo quitte ses fonctions après douze ans de mandat.

Ainsi, sur les vitraux de ce monument historique, on peut découvrir une longue liste de noms retraçant près de huit siècles d’histoire. Si l’hôtel de Ville n’est pas si vieux – l’édifice ayant été détruit durant la Commune de 1871, puis reconstruit -, il garde ainsi en mémoire les différentes personnes qui ont dirigé la capitale.

Des vitraux décoratifs

Situés dans la galerie du Conseil, ces vitraux ont été réalisés et installés à l’origine par le peintre verrier parisien Eugène Stanislas Oudinot en 1883. Au-delà des différents noms de maires, de préfets, de gouverneurs et de lieutenants généraux, ceux-ci sont composés de nombreuses armoiries des prévôts des marchands depuis Jean Anguier, en l’an 1268. Cette verrière retrace ainsi l’histoire des personnalités qui ont contribué à l’administration de Paris. La particularité de Paris À la suite de la Commune de Paris, le pouvoir de la préfecture est réparti en deux entités dans la région d’Île-de-France, un cas unique en France : d’un côté le préfet de Police qui s’occupe de la sécurité et de l’ordre public, de l’autre le préfet de la Seine qui gère l’administration, les finances et l’urbanisme – une fonction notamment occupée par le baron Haussmann, Claude-Philibert de Rambuteau ou Eugène Poubelle. À lire également : La petite histoire de l’Hôtel de Ville de Paris Image à la une : © Henri Garat / Ville de Paris