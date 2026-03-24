Les meilleurs ciné-concerts à voir à Paris en 2026

Voir un film sur grand écran avec une bande-son jouée en direct par un orchestre symphonique : le format du ciné-concert a conquis Paris ces dernières années, et 2026 s’annonce comme un cru exceptionnel ! Films oscarisés, premières mondiales, compositeurs debout à la baguette : le programme qui se dessine, du printemps à l’automne, est à la hauteur des plus grandes soirées parisiennes…

1. Nosferatu par Jean-François Zygel, le cinéma muet réinventé

Plus d’un siècle après sa sortie, le Nosferatu de Murnau n’a rien perdu de son pouvoir de fascination. Cette adaptation libre de Dracula, chef-d’œuvre de l’expressionnisme allemand réalisé en 1922, revit le temps d’une soirée exceptionnelle à La Seine Musicale, accompagnéd en direct au piano par Jean-François Zygel. Spécialiste reconnu du ciné-concert sur film muet, le compositeur a conçu une partition originale pour accompagner les techniques cinématographiques innovantes et hypnotiques du film. Jouée sur un ensemble de trois claviers complémentaires, elle enveloppe les ombres du comte Orlok d’une atmosphère envoûtante. Une rencontre rare entre la magie du cinéma et la puissance de la musique vivante !

Mardi 14 avril 2026 à 20h30

Auditorium de La Seine Musicale, Île Seguin, Boulogne-Billancourt

Tarifs : de 38 à 50 €

Réservez vos places pour Nosferatu

2. Danse avec les loups, un western orchestre

C’est l’un des événements les plus attendus du mois, et il arrive dans quelques jours seulement. Le 28 mars 2026, le Palais des Congrès accueille pour la première fois en France Danse avec les loups en version ciné-concert. Le chef-d’œuvre de Kevin Costner, couronné de sept Oscars en 1991, sera projeté en VOSTFR pendant que 60 musiciens du Yellow Socks Orchestra interprètent en direct la partition de John Barry, elle aussi récompensée par l’Oscar de la meilleure musique de film. Une fresque de plus de 4h qui traverse les grandes plaines du Dakota avec une puissance sonore que la salle de cinéma ne permettait pas d’imaginer.

Samedi 28 mars 2026 à 19h

Palais des Congrès de Paris

2 place de la Porte Maillot, Paris 17e

Réservez vos places pour Danse avec les Loups

3. Le comte de Monte-Cristo, la première mondiale

Le film phénomène de 2024, qui a rassemblé plus de 13 millions de spectateurs à travers le monde, revient dans une version que personne n’a encore vue. Le Comte de Monte-Cristo arrive en ciné-concert les 11 et 12 avril 2026 au Palais des Congrès de Paris, dans une première mondiale organisée en présence de l’équipe du film, avec 10 minutes de séquences exclusives inédites. Les 80 musiciens du Yellow Socks Orchestra dirigés par Bastien Stil interpréteront en live la partition symphonique de Jérôme Rebotier, imaginée comme un opéra, aux côtés de Pierre Niney tout au long de sa quête de vengeance. Face au succès immédiat, une 3e date a été ajoutée le lundi 13 avril 2026 à 20h pour répondre à la demande du public, les deux premières séances affichant déjà complet !

Du 11 au 13 avril 2026

Palais des Congrès de Paris

2 place de la Porte Maillot, Paris 17e

Tarifs : de 25 à 99 €

Réservez vos places pour le Comte de Monte Cristo

4. Bugs Bunny at the symphony, 85 ans de Looney Tunes

Le lapin le plus espiègle du monde fête ses 85 ans au Grand Rex les 8 et 9 mai 2026. Bugs Bunny at the Symphony célèbre ce presque siècle de folie animée avec le Yellow Socks Orchestra, mêlant les chefs-d’œuvre Looney Tunes et la musique classique en live. Les partitions des grands compositeurs hollywoodiens qui accompagnaient ces courts-métrages — Carl Stalling en tête — font partie des plus complexes jamais écrites pour l’animation. Les entendre jouées en direct devant les images d’origine, c’est réaliser à quel point derrière Bugs Bunny se cachait une ambition musicale hors normes. Un spectacle idéal en famille, ou pour ceux qui ont grandi avec Daffy Duck.

Vendredi 8 et samedi 9 mai 2026 à 20h30

Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Réservez vos places pour Bugs Bunny

5. Jujutsu Kaisen en concert, l’animé de la décennie sur grand écran

Le 7 juin 2026, le Grand Rex change complètement de registre. Jujutsu Kaisen en concert rassemble les arcs narratifs des trois saisons que les fans connaissent et adorent, des flashbacks de Gojo au Drame de Shibuya, accompagnés d’une bande-originale aussi intense que les chorégraphies des combats de l’animé, portée par un ensemble hybride d’instruments classiques et modernes, tandis que les scènes seront projetées sur un grand écran HD. Le format hybride — ni concert classique pur ni projection ordinaire — colle parfaitement à l’esthétique de la série, qui a toujours cultivé la tension entre tradition et modernité. Une soirée pour les fans, mais aussi pour les curieux qui voudraient découvrir pourquoi Jujutsu Kaisen a bouleversé le monde de l’animation…

Dimanche 7 juin 2026

Le Grand Rex

1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Réservez vos places pour Jujutsu Kaisen

6. Babylon, dirigé en direct par son compositeur oscarisé

Pour la première fois au monde, l’épopée flamboyante de Damien Chazelle revient à l’affiche en version ciné-concert dans la mythique salle du Grand Rex, lors d’une soirée d’exception dirigée par Justin Hurwitz lui-même, compositeur oscarisé et complice de toujours du réalisateur. Pendant plus de 3h, il dirigera sur scène un jazz band qui interprétera en live la bande-originale du film pendant sa projection en VOSTFR. La musique de Hurwitz, mêlant jazz frénétique, orchestrations majestueuses et rythmes syncopés inspirés des années folles, est l’âme vibrante de Babylon. Voir Margot Robbie et Brad Pitt plonger dans le Hollywood des années 1920, avec cet orchestre en fusion live sur scène, promet quelque chose qu’on ne revivra peut-être jamais…

Vendredi 23 et samedi 24 octobre 2026

Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Tarifs : de 25 à 70 €

Réservez vos places pour Babylon

7. Harry Potter à l’école des sorciers, la magie de John Williams en live

Chaque automne, Harry Potter revient au Grand Rex en ciné-concert, et chaque automne les places partent vite. En novembre 2026, plus de 80 musiciens du Yellow Socks Orchestra interpréteront en live l’inoubliable musique de John Williams pendant la projection du film en VOSTFR sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images du premier opus, lors de 4 séances proposées du 5 au 8 novembre. C’est l’occasion idéale d’offrir à des enfants leur premier ciné-concert, ou de retrouver Poudlard avec une oreille neuve : la partition de Williams, qu’on croyait connaître par cœur, révèle une richesse orchestrale qu’on n’avait jamais vraiment prise le temps d’entendre !

Du 5 au 8 novembre 2026

Séances à 20h30 les 5, 6 et 7 novembre ; à 15h le 8 novembre

Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Réservez vos places pour Harry Potter

8. Dragons 2, 100 musiciens pour clôturer l’année en beauté

Pour finir l’année en beauté, Dragons 2 s’offre un ciné-concert au Palais des Congrès les 3 et 4 décembre 2026, avec plus de 100 musiciens et choristes sur scène. La saga des Vikings et de leurs dragons n’a jamais été aussi portée par sa musique que dans ce deuxième volet, dont la partition de John Powell est l’une des plus ambitieuses du cinéma d’animation de ces dernières décennies. Un rendez-vous familial pour finir décembre sur une note épique, entre Beurk et Krokmou, dans une salle chauffée à blanc par un orchestre de haut vol.

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2026

Palais des Congrès de Paris

2 place de la Porte Maillot, Paris 17e

Réservez vos places pour Dragons 2