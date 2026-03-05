À La Rochelle, le restaurant Christopher Coutanceau fait entrer l’océan à table depuis 40 ans

On vous parle souvent des étoilés qui font la capitale. Pourtant, il n’est parfois pas nécessaire de « monter à Paris » pour vivre une expérience gastronomique extraordinaire. À La Rochelle, sur la plage de la Concurrence, le restaurant de Christopher Coutanceau est cet établissement aux 3 étoiles Michelin qui ne fait qu’un avec la mer. Et d’ailleurs, l’océan y est partout : dans l’assiette, dans la salle, dans la philosophie. On a eu la chance de le découvrir lors d’un entretien privilégié avec le Chef.

Un restaurant né il y a 40 ans

Désormais indissociable du paysage rochelais, le restaurant a vu le jour il y a près de 40 ans. A l’époque, le maire de La Rochelle, Michel Crépeau, décide de redonner vie à une ancienne pergola en bord de mer. En 1984, Richard et Maryse Coutanceau sautent sur l’occasion et ouvrent un restaurant gastronomique qui décroche deux étoiles Michelin en seulement deux ans. C’est en 2002 que Christopher rejoint son père en cuisine, et un an plus tard, Nicolas Brossard arrive comme chef sommelier. En 2007, les deux hommes rachètent ensemble la maison, désormais baptisée Restaurant Christopher Coutanceau, et en prennent les commandes.

Un chef-pêcheur qui met le poisson à l’honneur

Quand on vous parle de la proximité de l’établissement avec la mer, ce n’est pas seulement pour sa localisation ou le contenu de l’assiette. C’est aussi pour son dévouement : car Christopher Coutanceau est cuisinier, mais surtout cuisinier-pêcheur. Navigateur depuis l’enfance, passionné par les fonds marins, il se rend à la criée chaque matin pour sélectionner poissons de ligne, coquillages et crustacés issus de la pêche locale. Ici, pas d’espèces menacées, pas de poissons hors saison : la carte suit strictement le rythme de l’océan.

Militant d’une pêche durable, le chef applique à sa cuisine les règles qu’il respecte en mer : laisser le temps au vivant de se régénérer, respecter les tailles de capture, éviter le gaspillage. Mais son engagement va bien au-delà des fourneaux. Aux côtés d’associations comme Bloom, il s’est battu pour l’interdiction du chalutage en eaux profondes et de la pêche électrique en Europe. En 2019, le Guide Michelin salue cette démarche en lui décernant le Prix de la Gastronomie Durable, prélude à la fameuse étoile verte.

Une Maison plurielle

Ce qu’on a adoré ? Le décor sans aucun doute ! Moquette bleu marine, murs couleur sable, pampilles d’aluminium ondulant au plafond comme une surface d’eau en mouvement… Tout évoque la mer sans jamais la caricaturer. Même la vaisselle raconte l’estran, les marées. Baigné de lumière, le lieu offre une vue imprenable (l’une de nos préférées de la ville !) sur la baie de La Rochelle.

Aujourd’hui, le restaurant n’est plus seul. Il s’accompagne du bistrot marin La Yole de Chris situé juste à côté pour les profils plus décontractés ou les bourses moins fournies. On y déguste fruits de mer, poissons entiers et retours de pêche face à l’océan, du petit déjeuner au dîner, jusqu’au cocktail au coucher du soleil. En 2020, l’ouverture de la Villa Grand Voile, hôtel Relais & Châteaux en centre-ville, complète l’ensemble. Ainsi, que ce soit pour vivre une expérience gastronomique de haut vol, un déjeuner plus tranquille face à la mer, ou une nuit de prince en centre-ville, ne passez pas à côté des adresses de Coutanceau à La Rochelle !