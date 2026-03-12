Tour d’horizon des bars les plus insolites de Rennes

À Rennes, les bars ne manquent pas, c’est même la ville de France qui en détient le plus au mètre carré. Mais certains vont plus loin que la simple pinte ou le cocktail bien secoué : ils proposent une véritable expérience. Entre lieux cachés, concepts hybrides et atmosphères inattendues, plusieurs établissements rennais cultivent l’insolite et invitent à vivre la nuit autrement. Tour d’horizon de quelques bars qui sortent franchement des sentiers battus.

1. La Librairie

À Saint Jacques, la Librairie n’en a presque que le nom. En journée ou en début de soirée, l’endroit ressemble presque à un salon de lecture. Sous la lumière douce de lampes de notaire, certains viennent travailler sur leur ordinateur, lire ou discuter tranquillement. Mais une fois la nuit tombée, le lieu change de visage. Les tables se déplacent, la musique monte et l’établissement se transforme en véritable piste de danse, régulièrement animée par des concerts et DJ sets.

Librairie Café

12 rue Alek Plunian, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

2. Le Chat Puccino

Dans un registre encore plus inattendu, le Chat Puccino propose une expérience pour le moins originale : partager sa boisson… avec un chat. Inspiré des cafés à chats japonais, l’établissement permet de boire un café ou un chocolat chaud entouré de félins curieux et parfois très câlins. Les habitués viennent autant pour l’ambiance apaisante que pour la compagnie de ces pensionnaires à quatre pattes.

Salon de thé le Chat Puccino

1 rue des Francs Bourgeois, 35000 Rennes

3. Now

Changement total d’ambiance avec Now. Ici, les portants de vêtements côtoient les tables hautes et les verres de bière. Le lieu mêle friperie et bar dans un concept encore rare à Rennes. On peut y chiner une veste vintage, discuter avec les habitués ou simplement boire un verre dans une atmosphère détendue. Le genre d’endroit où l’on passe pour « juste regarder » et où l’on finit souvent par rester toute la soirée.

Now

6 rue des Polieux, 35000 Rennes

4. La Banque

Enfin, impossible de parler de bars insolites sans évoquer la Banque. Ce bar toise la cour de la prison Saint-Michel, qui date de 1450. Les murs épais et l’architecture d’origine rappellent encore l’histoire du bâtiment, offrant un décor pour le moins inhabituel pour boire un verre. On peut encore apercevoir de la terrasse la porte massive en bois qui donnait accès aux geôles en sous-sol. L’ensemble est inscrit aux monuments historiques, et demeure le lieu d’incarcération le plus ancien de l’ancien régime existant en Bretagne.