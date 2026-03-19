Les villages Neaclub sont parfaits pour une escapade nature en famille

En partenariat avec Neaclub

Quand les beaux jours arrivent et que les premiers week-ends prolongés se profilent, l’envie de s’échapper de la ville devient omniprésente. Entre lac, montagnes et champs de lavande, Neaclub propose justement des villages clubs nichés dans quelques-uns des plus beaux paysages français. De la Haute-Savoie à la Drôme Provençale, ces adresses conviviales promettent une parenthèse nature idéale pour les week-ends de printemps et les vacances de Pâques. Et bonne nouvelle : une offre spéciale -20 % est proposée pour le week-end du 1er mai, sur certains établissements. On vous emmène découvrir cet esprit vacances qui compte déjà de nombreux adeptes.

Neaclub, des vacances conviviales au grand air

L’histoire de Neaclub commence bien avant la création de la marque. Dès 1949, deux associations engagées dans le tourisme social et familial : Les Carrefours de l’Amitié et Chemins, développent une même idée : permettre au plus grand nombre de partir en vacances dans des lieux authentiques, au cœur de la nature. En 2018, ces deux acteurs unissent leurs forces et donnent naissance à Neaclub, une marque qui perpétue cet héritage tout en modernisant l’expérience du village vacances. Aujourd’hui, Neaclub gère 5 villages-clubs labellisés 3 étoiles Atout France, installés dans quelques-unes des plus belles destinations de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi qu’un chalet-refuge niché dans le massif des Bauges. Du lac d’Annecy aux montagnes savoyardes, en passant par la Drôme Provençale, chaque adresse offre une immersion dans des paysages préservés. Car chez Neaclub, le concept du village-club prend tout son sens : un lieu où l’on partage des moments simples, où l’on découvre une région autrement et où l’on profite du grand air, que l’on voyage en famille, entre amis ou en groupe.

Un panorama exceptionnel sur l’un des plus beaux lacs de France

Perché sur les hauteurs de Sevrier, Les Balcons du lac d’Annecy porte particulièrement bien son nom. Dès l’arrivée, le regard est happé par le bleu intense du lac, bordé par les reliefs alpins encore légèrement enneigés au printemps. Un décor spectaculaire qui donne immédiatement l’impression de s’évader loin de l’agitation du quotidien. Ici, les journées se vivent au rythme de la nature : balades à vélo sur la célèbre piste cyclable du lac, randonnées sur les sentiers panoramiques ou flâneries dans les villages alentours. Et parfois, il suffit simplement de s’installer face au paysage pour profiter du moment. Avec son ambiance chaleureuse et conviviale, le village-club est une destination idéale pour un week-end prolongé ou quelques jours pendant les vacances de Pâques, entre détente et grand air. Et pour ceux qui rêvent d’une escapade printanière, une offre spéciale est proposée pour le pont du 1er mai : -20 % sur le séjour dès 2 nuits et 2 participants.

Un bol d’air face au lac Léman

Au cœur de la Vallée Verte, en Haute-Savoie, Les Cîmes du Léman ressemble à ces refuges de montagne où l’on vient respirer profondément et ralentir le rythme. Entouré de forêts et de sommets, le village vacances s’étend dans un parc naturel de 2 hectares, un cadre idéal pour s’immerger dans la nature dès les premiers jours du printemps. La journée peut commencer par une randonnée sur les sentiers alpins ou une balade à la découverte des villages savoyards alentour, avant de revenir profiter du confort du village-club : un plongeon dans la piscine couverte et chauffée, un moment au coin du feu dans le salon avec cheminée, ou encore une partie de Disc Golf dans le parc. Côté table, l’expérience se poursuit avec un restaurant qui propose tous les soirs au dîner une spécialité savoyarde différente directement au buffet. L’occasion parfaite de savourer une fondue ou une raclette après une journée au grand air.

Une escapade en Drôme Provençale

Changement de décor : cap sur la Drôme Provençale, où les paysages prennent des airs de carte postale. Niché à Rémuzat, au cœur du parc naturel des Baronnies, le village vacances Les Lavandes (ouverture uniquement l’été) invite à ralentir le tempo et à savourer la douceur du sud. Dès le matin, la lumière provençale éclaire les collines et le spectaculaire rocher du Caire, visible depuis la terrasse panoramique du village-club. Certains partent explorer les environs : randonnée dans les Baronnies, itinéraires vélo à travers les villages perchés ou visite de Nyons, tandis que d’autres préfèrent rester profiter du cadre : piscine extérieure chauffée, sauna, hammam, salle de sport ou partie de pétanque au boulodrome. Côté table, les vacances prennent aussi des accents gourmands. Les repas sont proposés sous forme de buffet à volonté, avec la possibilité d’opter pour la demi-pension ou la pension complète. Le petit plus qui fait la différence : la possibilité de préparer un panier pique-nique pour partir en excursion à la journée, sans se soucier de l’organisation. Une adresse parfaite pour des vacances estivales sportives ou farniente, entre nature, soleil et art de vivre provençal.

Les autres adresses Neaclub à découvrir

Au-delà des destinations printanières, Neaclub propose d’autres lieux singuliers à travers la France : La Pulka, un village club pensé pour les amoureux de la montagne et des activités outdoor, été comme hiver. La Lauza, ce club ouvre uniquement pendant la saison hivernale, idéal pour profiter des stations de ski et des paysages alpins enneigés. Le Chalet Refuge de Coutarse, niché dans le massif des Bauges, offre une expérience plus confidentielle. Perdu au cœur de ce territoire préservé entre Savoie et Haute-Savoie, ce refuge invite à vivre la montagne autrement : randonnées, nature sauvage et déconnexion totale, dans un cadre authentique au plus près des paysages alpins.

Avec les ponts d’avril et de mai, le printemps est le moment parfait pour s’offrir une parenthèse loin du quotidien. Entre lac, montagne et paysages provençaux, les villages Neaclub invitent à ralentir et à profiter du grand air. Et pour ceux qui cherchaient une bonne excuse pour s’évader, l’offre de -20 % sur le week-end du 1er mai, aux Balcons du lac d’Annecy et aux Lavandes dès 2 nuits et 2 participants, pourrait bien transformer un simple week-end prolongé en véritable escapade nature.

Découvrez nos 5 villages clubs pour une escapade nature au printemps