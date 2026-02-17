Volcans, plages, forêt tropicale : cap sur la Martinique, l’île des Caraïbes plus accessible que jamais

En partenariat avec CMT Martinique

Vous cherchez une destination qui combine dépaysement, nature grandiose et culture vibrante, sans partir à l’autre bout du monde ? Et si vous mettiez le cap sur la Martinique ? À quelques heures de vol de l’Hexagone, cette île des Caraïbes coche toutes les cases et offre bien plus qu’un simple décor de carte postale. Et bonne nouvelle : il est désormais possible de la rejoindre directement depuis Bordeaux avec Corsair.

La perle des Caraïbes

En Martinique, les paysages évoluent rapidement au fil des kilomètres. Au nord, la forêt tropicale s’épaissit, les reliefs se dessinent et les sentiers traversent cascades, bassins naturels et crêtes embrumées. Ce territoire spectaculaire est dominé par la Montagne Pelée et les Pitons du Nord, tous deux inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2023, une reconnaissance qui souligne la valeur géologique et écologique exceptionnelle de ces paysages.

Plus au sud et sur les littoraux, le décor change encore. Mangroves, longues plages de sable blanc, récifs et herbiers marins composent un écosystème d’une grande richesse, renforcé par le classement de l’île en Réserve mondiale de biosphère depuis 2021. Randonnée, kayak, exploration sous-marine, balades en bord de mer : autant d’expériences qui permettent d’appréhender la diversité naturelle qui façonne profondément l’identité de celle que l’on surnomme « l’île aux fleurs» .

Une île vibrante

Mais aussi beaux soient-ils, la Martinique ne se résume pas à ses paysages. Elle s’exprime aussi à travers une culture vivante et omniprésente. À Fort-de-France, l’architecture métallique du XIXe siècle et les bâtiments historiques dialoguent avec des fresques monumentales et des parcours de street-art qui transforment les rues en véritables galeries à ciel ouvert. Pleine de charme, la capitale offre ainsi un équilibre intéressant entre mémoire patrimoniale et création contemporaine. À quelques minutes seulement du centre, le Jardin de Balata est également une étape incontournable. Niché sur les hauteurs de Fort-de-France, ce jardin botanique privé abrite près de 3 000 variétés de plantes tropicales réparties sur 3 hectares, et figure parmi les plus beaux parcs et jardins de Martinique.

Que les gourmands se rassurent : l’art de vivre se retrouve aussi dans l’assiette ! Sur les marchés comme aux tables des restaurants, la gastronomie martiniquaise s’appuie sur une grande diversité de produits locaux parmi notamment les fruits tropicaux, légumes racines, herbes aromatiques et épices, pour composer une cuisine métissée, héritée de multiples influences culturelles. Une nouvelle génération de chefs revisite aujourd’hui les recettes traditionnelles en mettant en avant les produits de saison et les circuits courts, tandis que le rhum agricole AOC, unique au monde, reste une véritable fierté locale.

Tout au long de l’année, de nombreux temps forts rythment également la vie locale. Le carnaval transforme les villes en scènes festives, tandis que les soirées de « Chanté Nwel » rassemblent habitants et visiteurs autour de chants en créole accompagnés de percussions traditionnelles. Autre moment incontournable : le Tour de la Martinique des yoles rondes, une compétition nautique devenue un événement populaire majeur. Cette embarcation emblématique, classée au patrimoine immatériel de l’UNESCO, illustre parfaitement le lien fort entre tradition, sport et transmission culturelle.

Rejoindre la Martinique plus facilement

Bonne nouvelle pour les voyageurs du Sud-Ouest : la compagnie Corsair propose une liaison directe entre Bordeaux et Fort-de-France, opérée chaque lundi jusqu’au 27 avril 2026. Une option qui facilite l’accès à l’île et ouvre de nouvelles perspectives pour les petites escapades hivernales ou les séjours prolongés sous le soleil des Caraïbes. Forcément tentant, surtout lorsqu’on est accueilli par une eau à 28°C presque toute l’année et des fonds marins accessibles depuis le rivage !

Sur place, vous l’aurez compris, la Martinique permet de composer un voyage très varié. Les amateurs de grands espaces pourront se régaler avec les plus de 250 kilomètres de sentiers balisés, entre montagnes, forêt tropicale et littoraux, tandis que les passionnés de mer trouveront leur terrain de jeu dans les baies de Saint-Pierre ou aux Anses d’Arlet, réputées pour la richesse de leur vie sous-marine. Côté hébergement, il y en a aussi pour toutes les envies entre les boutiques-hôtels en bord de mer, les villas avec vues panoramiques ou encore les hébergements éco-conçus nichés dans la végétation.

De quoi passer, en quelques jours, d’une escapade urbaine à Fort-de-France à une parenthèse face au Rocher du Diamant ou dans les hauteurs verdoyantes du nord. Et quand on sait que plusieurs voyages sont nécessaires pour en voir toutes les facettes, on comprend vite pourquoi certains reviennent… et d’autres n’ont déjà plus envie de repartir !

Image en Une : Panorama depuis la Montagne Pelée en Martinique © A.Petton

Mélina Hoffmann