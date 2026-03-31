Cette nouvelle exposition à La Villette vous emmène au Japon sans quitter Paris

Et si vous découvriez le Japon… sans prendre l’avion ? À Paris, une toute nouvelle exposition immersive et dépaysante a pris place à La Villette. Avec un parcours de 2000 m² entièrement dédié à la culture japonaise, “Passion Japon” nous embarque entre traditions ancestrales et modernité. Une expérience qui devrait séduire aussi bien les passionnés du Japon que les curieux en quête d’évasion…

Une immersion totale au cœur du Japon

Dès les premiers pas, le visiteur est plongé dans le Pays du Soleil Levant. Du jardin zen à l’hôtel capsule, les grands symboles de la culture japonaise prennent vie au fil du parcours : Samouraïs et traditions anciennes, cérémonie du thé, mode et esthétique japonaise, gastronomie, mangas ou encore cosplay… Tout y est !

Chaque thème est présenté à travers des décors grandeur nature, des objets authentiques et une ambiance sonore et visuelle bien travaillée. Résultat : une expérience immersive accessible à tous, qui donne réellement l’impression (et l’envie !) de voyager.

Une plongée dans les estampes japonaises

Le clou du spectacle est une expérience immersive monumentale consacrée à l’ukiyoe. Les œuvres de grands maîtres comme Hokusai et Hiroshige s’animent littéralement autour des visiteurs grâce à des projections numériques. Les estampes quittent le papier pour envahir l’espace, créant une plongée poétique et hypnotique dans l’art japonais revisité par les technologies actuelles. Un moment à la fois contemplatif et spectaculaire.

Une sortie pour tous les publics à Paris

Pensée comme une expérience complète, l’exposition se termine par une boutique dédiée à la culture japonaise et un espace restauration en terrasse. Ludique, Passion Japon coche toutes les cases d’une agréable sortie, à faire en famille, entre amis, en couple, ou même en solo, que l’on soit déjà passionné du Japon, ou qu’on souhaite le découvrir. En plus, pour le lancement, vous bénéficiez de -3€ sur l’entrée jusqu’au 5 avril !

La Villette – Espace Chapiteaux

211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Du 19 mars au 23 août 2026

Mardi, mercredi, jeudi : 14h – 19h

Vendredi : 14h – 20h

Samedi : 10h – 20h

Dimanche : 10h – 19h

Fermé le lundi et le 1er mai

Tarifs : adultes à partir de 19,90€, enfants à partir de 17,90€

Réservez vos places pour Passion Japon

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Crédit photo de une : Passion Japon © La Villette