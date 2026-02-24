On sait enfin quand l’oeuvre monumentale de JR va recouvrir le Pont-Neuf

Plus de quarante ans après le Pont-Neuf empaqueté par le duo Christo et Jeanne-Claude, une installation monumentale conçue par JR va recouvrir le plus vieux pont parisien du 6 au 28 juin 2026. Dénommée La Caverne du Pont-Neuf, cette oeuvre éphémère sera gratuite et ouverte en continu au public. Après plusieurs essais, un nouveau prototype permet d’en savoir plus sur ce projet pharaonique.

Une immersion dans la Caverne de JR

Après le Louvre et l’opéra Garnier, nous vous parlions de la nouvelle installation monumentale de JR visant à transformer le Pont-Neuf : La Caverne du Pont-Neuf. Afin de rendre hommage à la célèbre oeuvre The Pont Neuf Wrapped de Christo et Jeanne-Claude, l’artiste a imaginé ce projet qui devrait recouvrir intégralement le plus vieux pont de la capitale du 6 au 28 juin 2026.

Entièrement financée par le fonds de dotation L’Amicale des Ponts de Paris, la vente des œuvres de JR et plusieurs soutiens privés (Snap Inc., Bloomberg Philanthropies, Paris Aéroport), cette immense Caverne sera accessible gratuitement au public, tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit. En imaginant une cavité dans laquelle pénètrent les passants, l’artiste a voulu faire un clin d’œil aux carrières d’où proviennent les calcaires de ce pont datant de 1607, le premier construit en pierre à Paris.

Plusieurs collaborations autour de l’oeuvre

Pour mener à bien ce projet monumental, JR a compté sur le soutien financier de Snap Inc., un centre dédié à la création et à la recherche en réalité augmentée. Il détient notamment l’AR Studio Paris, qui a conçu un ensemble d’expériences interactives en collaboration avec l’artiste. Celles-ci devraient être projetées perceptibles lors de la traversée de l’oeuvre au moyen d’appareils mobiles et de lunettes de réalité augmentée.

Par ailleurs, JR a fait appel à Thomas Bangalter, ancien membre des Daft Punk avec lequel il avait déjà collaboré à plusieurs reprises. Cette fois, le musicien est chargé de la création sonore qui sera diffusée au sein de La Caverne du Pont-Neuf : « Mon intention est de sculpter une matière sonore à partir d’éléments électro-acoustiques, dont la portée minéralisera la structure de la Caverne de par son aspect monolithique et mystique. »

Les premiers essais d’une oeuvre monumentale

Depuis le mois de janvier 2026, l’équipe du projet, composée de 800 personnes, prépare un grand prototype permettant de tester toutes les installations techniques, plastiques, lumineuses et sonores qui composeront La Caverne. L’oeuvre finale devrait couvrir une surface de 2 400 mètres carrés, en atteignant 120 mètres de long, 20 mètres de large, et jusqu’à 18 mètres de haut. Celle-ci devrait reposer sur une structure gonflable tenue par 80 arches recouvertes d’une toile imprimée qui dessinera des roches en volume et en trompe-l’œil.

Cet usage de l’air permet ainsi de maintenir l’œuvre monumentale pesant tout de même 5 tonnes, en conservant un lieu de déambulation en son centre. Avec ces dimensions, ce dispositif artistique est une première mondiale, qui va demander cinq mois de conception, trois mois de fabrication jusqu’à l’inauguration en juin prochain.

La Caverne du Pont-Neuf

Du 6 au 28 juin 2026

Ouvert tous les jours, 24h/24

Gratuit

JR, Projet Pont-Neuf (collage préparatoire), Collage 2024. Atelier JR. Photo : Courtoisie d'Atelier JR – © 2026 Atelier JR