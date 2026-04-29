Le COOL’IN Bar, le meilleur spot pour faire la fête dans le 11ème

En partenariat avec Cool'in bar

Le COOL’IN Bar, c’est le bar festif du 11ème que vous cherchiez depuis toujours. Il est situé entre République et Oberkampf, et il a tout ce qu’il faut pour régler définitivement la grande question du « on va où ce soir ? » Anniversaire, pot de départ, soirée entre amis, afterwork ou simple envie de décompresser après une semaine chargée, le COOL’IN a réponse à tout. On se retrouve en pleine jungle pour oublier Paris quelques heures, avec un happy hour qui ne se presse pas et une terrasse ensoleillée qui vous fera prendre des couleurs.

Un spot parfait pour faire la fête dans le 11ème

En poussant la porte du COOL’IN Bar, vous oublierez vite le bitume. La déco jungle est faite avec de la végétation, des dessins sur les murs et avec des matériaux comme du bois ou de l’acier. Par contre, on vous conseille de faire attention aux spots lumineux, ils sont vraiment très intenses ! Pour les plus sensibles, pas de panique : dès qu’avril pointe le bout de son nez, la terrasse estivale ouvre ses portes jusqu’en octobre. Mais attention, elle devient vite le meilleur coin du boulevard du Temple, les places sont comptées !

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Une happy hour qui prend le temps de faire la fête avec vous

Le happy hour ne s’arrête pas à 19h comme partout ailleurs, ici, il tient bon jusqu’à 22h. Vous aurez le temps de finir votre journée, de rentrer chez vous, de vous changer et d’arriver tranquillement. La pinte de bière est à seulement 4€, le cocktail classique ou celui du mois à 6€, et même les cocktails sans alcool font partie du lot. Pour tenir le coup, il vous faudra vous remplir l’estomac ! Vous aurez le choix entre une planche de charcuterie, une planche de fromage, une focaccia maison ou encore mieux les trois en même temps. Le bar est ouvert du lundi au dimanche, comme ça tout le monde peut en profiter.

Un bar privatisable pour des soirées inoubliables dans le 11ème

Le COOL’IN Bar joue sur deux tableaux et s’en sort haut la main. En début de soirée, on papote, on joue aux fléchettes ou aux jeux de société qui sont en libre accès, en commandant une autre tournée. Et puis, à partir d’une certaine heure, les tables disparaissent, le son monte et les mouvements s’improvisent sur de la musique latino. Le 11ème a enfin trouvé son spot festif et il n’a pas à en rougir.

Le COOL’IN Bar a pensé à tout, vous pouvez aussi privatiser la Salle Jungle pour une trentaine de personnes et la Cave Parisienne, qui peut accueillir jusqu’à cinquante convives. Si vous avez vraiment envie de déléguer, des gâteaux d’anniversaire et des cocktails dînatoires peuvent être prévus sur réservation. En bref, un cadre original, une équipe aux petits soins et une ambiance qui fait danser n’importe qui ! Le COOL’IN, c’est le combo gagnant pour une soirée mémorable à Paris.

Le COOL’IN Bar

30 Boulevard du Temple, 75011 Paris

Ouvert tous les jours

Happy hour jusqu’à 22h

Terrasse d’avril à octobre

Salles privatisables jusqu’à 30 et 50 personnes