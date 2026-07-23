Au pied du pont Alexandre III, cette péniche réunit une terrasse, un rooftop et un club, avec vue sur la Tour Eiffel

Il suffit de passer sur le pont Alexandre III pour apercevoir sa silhouette : amarrée au Port des Invalides, Le Flow est une péniche que beaucoup de Parisiens connaissent déjà, mais dont ils attendent la réouverture chaque été avec la même impatience. Il faut dire que peu d’adresses peuvent se vanter de réunir, au même endroit, une terrasse au bord de la Seine, un rooftop avec vue sur la Tour Eiffel et un club où finir la soirée ! Clairement l’un des plus beaux spots où passer la belle saison dans la capitale.

Une terrasse en bord de Seine aux airs de guinguette

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la soirée ne commence pas sur la péniche mais sur les quais. À quelques mètres de l’eau, la grande terrasse du Flow s’anime dans une ambiance de guinguette chic. Longues tablées en bois, musique, verres qui s’entrechoquent… dès la fin de journée, le lieu prend des airs de vacances. On s’y retrouve pour refaire le monde autour d’un cocktail, partager quelques assiettes, en admirant les bateaux défiler sur la Seine. Au-dessus, le pont Alexandre III offre un décor spectaculaire, particulièrement lorsque les derniers rayons du soleil viennent faire scintiller ses dorures.



Un rooftop avec vue sur la Tour Eiffel

Après avoir profité de la terrasse, il serait dommage de repartir sans être monté à bord. Quelques marches suffisent pour rejoindre Cozy by Flow, le rooftop installé sur le pont supérieur de la péniche. Là, la perspective change radicalement et le coucher du soleil avec la Dame de Fer en toile de fond est particulièrement grandiose ! Une atmosphère sonore se met progressivement en place, les conversations se prolongent autour d’un verre et l’ambiance monte doucement, sans jamais perdre ce côté décontracté qui fait l’identité du lieu.

Une carte simple, faite pour partager

Ici, on ne vient pas chercher un dîner gastronomique mais des tapas bien réalisés qui accompagnent harmonieusement la soirée. La carte du Flow rassemble tout ce que l’on aime commander à plusieurs : nachos au guacamole, quesadillas, bao crispy au poulet, planches de charcuterie ou de fromages, frites de patate douce… Avant de terminer, pour les plus gourmands, avec quelques churros fourrés au chocolat et au dulce de leche. Dans les verres, Spritz maison, Paloma et rosés bien frais donnent le ton des longues soirées d’été.

Une péniche qui cache un club à la nuit tombée

Au fil des heures, le Flow révèle un troisième visage. Les vendredis et samedis, la cale de la péniche ouvre ses portes et se transforme en club pour prolonger la soirée sans même avoir à quitter le bateau. Que l’on s’y retrouve pour un apéritif, un dîner entre amis ou une soirée qui finit sur le dancefloor, Le Flow est définitivement une valeur sûre pour les beaux jours à Paris !



Le Flow

4 Port des Invalides, 75007 Paris

Ouvert d’avril à septembre

Tous les jours de 17h à 2h (à partir de 16h le dimanche)

Plus d’infos sur le site officiel du Flow