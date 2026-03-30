Verlet, la maison de café la plus mythique de Paris

Au cœur du 1ᵉʳ arrondissement, à deux pas du Louvre, il existe une adresse où le temps semble se déposer comme un grain de café fraîchement moulu : Verlet. Fondée en 1880, c’est l’une des plus anciennes brûleries de Paris et probablement la plus emblématique. Ici, pas de folklore, pas de marketing tapageur : simplement un savoir-faire intact, transmis depuis plus d’un siècle. On y vient pour le café, bien sûr, mais aussi pour ce que l’on ressent en poussant la porte – l’impression d’entrer dans un petit morceau de patrimoine parisien encore vivant, bien loin de la multitude de coffee shops branchés tout droit venus d’Australie.

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Une maison de passionnés et de voyages

Dès sa création, Verlet a été animée par la même obsession : dénicher les meilleurs grains du monde. Longtemps avant la mode des cafés de spécialité, la maison parcourait déjà l’Éthiopie, le Yémen, la Colombie ou encore l’Indonésie pour ramener des crus rares. Cette exigence demeure aujourd’hui, avec une sélection en origine unique qui rend hommage aux terroirs. La maison torréfie toujours elle-même, de manière artisanale, en petites quantités, pour rester au plus près des arômes. Un savoir-faire devenu rare à Paris, qui explique pourquoi Verlet attire autant de connaisseurs que de curieux.

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Un café à l’ancienne, mais résolument vivant

Le charme de Verlet tient aussi à son atmosphère. La boutique du 256 rue Saint-Honoré est un écrin boisé, habillé de vitrines anciennes, d’odeurs chaudes et d’un comptoir qui semble avoir toujours été là. On n’y vient pas seulement pour acheter un café, mais pour discuter, demander conseil, partager une tasse dans un décor qui a gardé toute sa patine. On y croise des habitués, des touristes initiés et des amateurs pointilleux venus choisir leur mélange parmi une gamme qui compte certaines des références les plus réputées de la capitale.

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Le goût comme signature

Chez Verlet, chaque café est préparé dans le respect de son profil aromatique. Les crus yéménites aux notes épicées, les arabicas africains aux accents floraux, les cafés sud-américains plus doux : on découvre une véritable carte des saveurs, parfois surprenante, toujours soignée. À cela s’ajoutent thés, cacaos, pâtisseries maison et autres gourmandises, parfaits pour prolonger le moment. C’est ce mélange d’authenticité, de maîtrise et de finesse qui vaut à Verlet d’être souvent qualifiée de meilleure adresse parisienne pour boire un café.

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Un patrimoine gustatif qui perdure

Dans un Paris où les coffee shops se renouvellent à toute vitesse, Verlet reste une exception : une maison qui traverse les générations sans rien perdre de son âme. Son histoire, son exigence et son attachement au goût juste en font une adresse incontournable pour comprendre l’identité caféinée de la capitale. Qu’on soit amateur éclairé ou simple curieux, s’arrêter chez Verlet, c’est goûter un peu de l’esprit de Paris d’hier, parfaitement ancré dans le Paris d’aujourd’hui.

Verlet, 256 rue Saint-Honoré, 75001