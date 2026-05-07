Ce café installé dans une boutique automobile mêle gastronomie et Formule 1 à Paris

Perché au 1er étage de l’Atelier Alpine – célèbre concept store du boulevard des Capucines -, le Blu Café est un restaurant vraiment insolite. Il rassemble la cuisine d’un chef étoilé et sa passion pour l’automobile dans un seul lieu, convivial et abordable. On peut même s’y retrouver pour regarder les grands prix de Formule 1 ! Comme cette table est bien cachée, elle mérite un peu d’éclairage…

Un lieu audacieux mêlant gastronomie et automobile

Il faut d’abord entrer dans l’Atelier Alpine Race Lounge by E-MOTION, passer devant quelques bolides rutilants, et grimper un escalier pour découvrir le Blu Café. Inattendu, ce nouveau coffee shop dévoile alors une déco design et apaisante, associée à la culture automobile, simulateurs de pilotage compris. Une alliance qui aurait pu paraître incongrue, mais qui séduit finalement dès les premières minutes sur place, qu’on soit amateurs de Formule 1 ou pas !

De la street food concoctée par un chef étoilé

Aux commandes de la cuisine : le chef Vittorio Beltramelli, étoilé Michelin passé par Gualtiero Marchesi, Da Vittorio et le Louis XV d’Alain Ducasse. Ici, il transpose la rigueur de la haute gastronomie dans un registre de street food qui part dans toutes les bonnes directions du monde : tamago sando à l’œuf bio, bagel au pastrami, salade grecque, croque madame truffé, beef gua bao coréen, ou encore croissant au comté 30 mois et Prince de Paris (le dernier vrai jambon de Paris)… Tout est frais, coloré et copieux, avec des prix entre 12€ et 20€. Bien sûr, les desserts signatures comme le Blu Cheesecake myrtilles-coulis fraise yuzu ou la Dubai pannacotta pistache-chocolat lait ainsi que les cafés de spécialité et les matcha lattes sont traités avec le même soin.

Le week-end, de 10h à 17h, le Blu Café passe en mode brunch, avec une formule à 39€ comprenant une burrata des Pouilles, un oeuf Bénédicte au choix, un yaourt grec ou des pancakes, la corbeille du boulanger, un jus de fruits frais et une boisson chaude. Un excellent rapport qualité-prix qui ravira même les plus gros appétits ! On apprécie vraiment l’attention du chef portée sur le sourcing pour nous transmettre son savoir-faire à travers les meilleurs produits, sans y laisser un salaire…

Des watch parties de Formule 1 à ne pas louper

Pour découvrir ce lieu inédit dans toute sa splendeur, il faut bien sûr assister aux watch parties dédiées aux Grands Prix de Formule 1. On suit la course en direct tout en profitant du café, et on peut prolonger l’expérience sur les simulateurs de pilotage E-MOTION. Comme elles sont rares (voire uniques) à Paris, les watch parties du Blu Café sont parfois complètes en quelques jours donc n’hésitez pas à réserver : la prochaine est fixée au 20 mai pour le Grand Prix du Canada !

Blu Café

35 boulevard des Capucines, Paris 2e

Ouvert du mardi au dimanche, 10h-20h

Brunch les week-ends de 10h à 17h

Plus d’infos et réservations sur le site du Blu Café

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