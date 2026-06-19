Caché dans un hôtel de la Rive Gauche, ce restaurant italien cultive la dolce vita autour de son patio

Si vous cherchez une adresse confidentielle pour vivre la dolce vita sans quitter Paris, direction Casa Tua : niché sous la verrière et dans le patio du magnifique hôtel J.K. Place Paris, ce nouveau restaurant italien est un refuge raffiné où l’on vient aussi bien pour un déjeuner au calme que pour un aperitivo en terrasse ou un dîner romantique à la chandelle. Une parenthèse italienne si convaincante qu’on a presque du mal à en repartir…

Une pépite cachée au cœur de la Rive Gauche

En passant devant la façade classique du J.K. Place – qui se fond parfaitement dans l’architecture de la rue de Lille – difficile d’imaginer ce qu’elle garde secrètement. Une élégante cour intérieure avec une fontaine en pierre, des objets d’art partout, un restaurant chic sous une lumineuse verrière, un patio verdoyant où trouver le frais cet été, beaucoup de style et de caractère… En somme, un lieu qui a davantage des airs de grande demeure privée que d’hôtel de luxe, et où l’on a envie de s’installer dans chaque recoin !

Cette année, l’hôtel a confié sa table à Casa Tua, déjà réputée à Miami et Aspen, et au chef Ivan Ferrara qui y met à l’honneur les recettes emblématiques de la gastronomie italienne. Avec ses grandes baies vitrées, sa verrière et son patio, l’endroit a des allures de jardin d’hiver où l’on prend plaisir à s’installer en toute saison. Le soir, quand les bougies sont allumées sur les tables, la salle prend une dimension encore plus intimiste qui nous a complètement fait tomber sous son charme.

Un restaurant italien authentique

À la carte, on craque pour une burrata crémeuse aux tomates et basilic, un vitello tonnato, des tagliatelles Alfredo sur lesquelles le parmesan est fraîchement râpé à table, une côtelette milanaise croustillante ou encore un tiramisu préparé dans les règles de l’art. Ce qu’on aime particulièrement ? Les pâtes réalisées sur place, les focaccias maison qui sortent du four tout au long du service, et les bons ingrédients directement importés d’Italie qui côtoient de belles références françaises.

Aperitivo et dolce vita

Pour s’immerger à fond dans cet art de vivre à l’italienne, nous vous recommandons vivement de tester l’apéritif. Chaque fin de journée, Casa Tua propose en effet le véritable « Aperitivo all’italiana » : ce rituel transalpin où l’on se régale de tapas et cocktails italiens. Ici, c’est une avalanche d’arancinis cacio e pepe, de pizzettas tomate et burrata, ou encore de prosciutto San Daniele et de melon qui se suivent sur la table, dans des assiettes aussi alléchantes que copieuses.

Le lieu mérite également le détour pour son bar confidentiel, lui-même caché dans le restaurant. Dans un décor stylé et une ambiance feutrée, on y découvre les créations de la maison réalisées avec brio par les barmaids thespirits_and_henderson et mixunique_cocktails. Des cocktails délicats et originaux comme le Serata d’Oro, autour du gin et de la chartreuse jaune, ou le Highland Smoke, plus tourbé avec son whisky Highland Park et son sirop au thé fumé.

Entre son patio caché, sa verrière lumineuse, son atmosphère de maison privée et sa cuisine italienne généreuse, Casa Tua au J.K. Place Paris possède décidément tous les ingrédients pour devenir l’un des rendez-vous les plus recherchés du 7e arrondissement cet été !

J.K. Place Paris

82 rue de Lille, 75007 Paris

Métro : Solférino ou Rue du Bac

Ouvert tous les jours, matin, midi et soir

Téléphone : 01 40 60 40 20

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