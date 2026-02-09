Ce lieu promet une soirée dans les bars jazzy des Années 20, avec une carte signée Julien Sebbag

C’est à deux pas de la place du Tertre, après les chevalets de peintres et dans un angle privilégié pour admirer le Sacré Coeur, que l’on trouve cette nouvelle adresse confidentielle. Vous avez toujours voulu pénétrer dans un bar jazzy des années 20, typique des films de Tarantino ? On vous emmène chez Nonsense, entre musique jazz live, décor feutré, menu signé Julien Sebbag, et ambiance festive jusqu’au bout de la nuit…

Un bar chic et typique des Années 20

Ancien cabaret emblématique de la butte, l’adresse a rouvert en décembre dernier sous un nouveau nom : Nonsense. Ici, les canapés en velours rouge se mêlent à la pénombre du lieu dans un style roccoco propice aux moments d’intimité et de partage. À table, on se délecte de plats à la hauteur du talent de Julien Sebbag, comme une daurade carpaccio, fenouil et grenade en entrée, des tagliatelles beurre citronné et butternut en plat, et un crumble aux poires en dessert. Le tout accompagné de cocktails créatifs comme le mystérieux Lethis : « le bleu émeraude préféré des princesses » comme ils disent sur leur page Instagram.

En musique de fond et à quelques mètres de nous, des musiciens rythment notre repas. Rock, Jazz, Soul, Funk, ou encore une touche de House un peu plus tard dans la soirée : la programmation mélange les époques et les styles, des années 1920 à 2025. De 19h à 4h du matin (à partir du jeudi), la température monte progressivement, et les musiciens s’enchaînent avec cohérence. Tandis qu’on pousse les tables du dîner pour laisser la place au DJ, on se laisse porter par la découverte d’artistes émergents dans un cadre boudoir festif. Bref, un lieu à tester pour le décor, les cocktails, la carte et la programmation artistique !

Nonsense

2, Place du Tertre, 75018 Paris

Mercredi & Dimanche : 19h – 2h | Jeudi, Vendredi & Samedi : 19h – 4h