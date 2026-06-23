La table de ce château à 1h30 de Paris accueille deux champions du monde de la gastronomie

À 1h30 au sud de Paris, entre ses murs chargés d’histoire, le Château d’Augerville – TemptingPlaces Collection cache Le Jacques Cœur : un restaurant gastronomique où le chef Olivier Zoccola sublime les produits du terroir dans un cadre grandiose. Cet été, l’établissement accueille aussi les créations culinaires de deux champions du monde dans leur discipline, le mixologue Victor Delpierre et le chef pâtissier Jérôme de Oliveira, pour une escapade gustative de haut niveau !

Une table gastronomique au cœur du château

Installée dans le décor plein de cachet du Château d’Augerville (où ont autrefois séjourné des rois et reines de France), Le Jacques Cœur est l’une des belles tables du Loiret. Le chef Olivier Zoccola y présente une cuisine française élégante : asperges blanches de la Ferme de Moigneville, filet de boeuf d’Aubrac rôti ou encore pithiviers fondant se dégustent ainsi dans le cadre boisé de la magnifique salle du restaurant. Une adresse que l’on recommande particulièrement pour un dîner romantique, ou une pause déjeuner raffinée lors d’une journée de visite dans les environs (comptez en moyenne 90€ par personne à la carte).

Les desserts du plus jeune champion du monde de pâtisserie

Pour enrichir l’expérience proposée aux convives, Jérôme de Oliveira (devenu le plus jeune champion du monde de pâtisserie à seulement 23 ans !) a imaginé plusieurs créations exclusives pour le domaine. La plus étonnante est sans doute la « Balle Gourmande Swing » : une exquise pâtisserie aux notes de vanille et de caramel, qui reprend la forme d’une balle de golf. Un clin d’œil gourmand à celui du château.

Des cocktails signés par un champion du monde de mixologie

L’autre nouveauté de la saison se savoure du côté du bar du château, tout aussi splendide que le restaurant avec sa cheminée pittoresque et sa grande terrasse donnant sur le golf du domaine. Sa carte estivale a été imaginée par Victor Delpierre, champion du monde de cocktail, qui propose plusieurs créations inspirées des émotions et de la nature. Les noms font déjà voyager : « Balade en Forêt« , « Les Pieds dans l’Eau« , ou encore le « Green Spritz« , élaboré à partir de produits du territoire et imaginé comme un hommage au golf.

Une destination gourmande à découvrir cet été

Avec son restaurant gastronomique, ses nouvelles créations pâtissières et ses cocktails signature au bar, le Château d’Augerville – TemptingPlaces Collection confirme son statut de destination de choix pour les épicuriens parisiens qui souhaitent s’offrir une parenthèse culinaire dans un cadre historique et dépaysant… sans partir à l’autre bout de la France !

Château d’Augerville – TemptingPlaces Collection

Place du Château, 45330 Augerville-la-Rivière

Téléphone : 02 38 32 12 07

Réserver une table au Château d’Augerville