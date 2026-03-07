Cet hôtel construit en 1807 cache l’un des plus beaux bars de Paris

Derrière la façade élégante du 13 rue de la Paix se cache un lieu chargé d’histoire. Construit en 1807, l’Hôtel Westminster abrite depuis plus d’un siècle un bar jazz feutré au charme très british, mais aussi de somptueuses chambres 5 étoiles ponctuées d’horloges anciennes, une table réputée et, désormais, une boutique de skincare de luxe. On a poussé la porte de cette adresse discrète, à deux pas de la Place Vendôme…

Deux siècles d’Histoire rue de la Paix

Le détail passe facilement inaperçu depuis la rue mais au-dessus de l’entrée, des armoiries sont gravées dans la pierre. Ce sont celles du Duc de Westminster, hôte si assidu de l’établissement au XIXe siècle que l’hôtel a fini par prendre son nom et arborer ses armes sur sa façade ! Construit en 1807, le Westminster est l’un des rares hôtels parisiens à pouvoir se targuer de plus de deux siècles d’existence au même endroit, rue de la Paix, entre l’Opéra Garnier et la Place Vendôme. Dès ses premières décennies, il est devenu le rendez-vous d’une clientèle d’artistes, écrivains et aristocrates attirés par son raffinement. En 1981, le groupe Warwick Hotels and Resorts en prend les rênes avec un engagement clair : préserver l’héritage, sans muséifier les lieux. Et le pari est tenu.

Le Duke’s Bar un secret bien gardé

C’est notre coup de cœur. Depuis les années 1920, le Duke’s Bar est installé dans un décor intime et chaleureux façon club anglais qui nous a séduit au premier coup d’œil. Le genre d’endroit où l’on s’installe pour un verre et où l’on reste toute la soirée… Les cocktails sont impeccablement réalisés, la carte finger food tourne autour de grands classiques dont l’incontournable club sandwich maison. On vous conseille surtout de tester le tea time (55€ par personne), aussi raffiné que gourmand, avec plein de réjouissances sucrées et salées servies sur un joli présentoir à étages. Le jeudi soir est aussi un rendez-vous à ne pas louper, lorsqu’un groupe de jazz prend possession des lieux pour donner une atmosphère encore plus cosy.

Des horloges anciennes dans chaque chambre

L’hôtel compte 82 chambres et 20 suites, récemment rénovées dans le cadre d’un immense chantier : lignes contemporaines, matériaux nobles, éclairages subtils… l’ambiance est celle d’une résidence parisienne haut de gamme plutôt que d’un palace guindé. Les chambres sont déclinées dans des styles différents selon les catégories, certaines donnent sur la rue de la Paix, d’autres sur la cour intérieure et son jardin privé. Et dans chacune d’elles, un détail inattendu : une horloge ancienne, rescapée d’une précieuse collection constituée dans les années 1920. La suite Duke of Westminster, elle, joue dans une catégorie à part avec son parquet d’origine, lustre d’époque, salon avec dorures et accents boisés, et sa salle de bain baignée de lumière naturelle avec baignoire et walk-in shower.

Du bistrot chic au restaurant gastronomique

Le restaurant de l’hôtel se transforme au fil de la journée, et ce n’est pas le seul de ses charmes. À midi du lundi au vendredi, Le Petit Céladon propose une bistronomie élégante et accessible : les classiques français sont subtilement revisités dans un esprit chic et contemporain, idéal pour un déjeuner d’affaires ou un moment gourmand sans se ruiner. Oeuf mollet croustillant, foie gras de canard, raviole d’oignon de Roscoff, cordon bleu façon grand-mère, le tout en formule à 45 ou 52€. Le vendredi et samedi soir, Le Céladon révèle sa dimension la plus exclusive : une table gastronomique qui réinterprète les grands classiques français avec précision et créativité. Le chou farci au foie gras du Chef vaut à lui seul le détour : il a été sacré Champion de France en 2023 et médaillé en 2024 !

Une nouvelle adresse beauté dans l’hôtel

Nouveauté de la saison : la maison de skincare Polare Paris a investi le rez-de-chaussée de l’hôtel, dans le lobby, avec une boutique pensée comme un écrin. Le classicisme parisien se marie à l’esthétique contemporaine, et des conseillers beauté sont là pour guider chaque visite avec des recommandations ciblées et des rituels sur mesure. La sélection met en avant les lignes signatures de la maison : sérums, masques haute performance, cures anti-âge… dans une approche à la fois experte et sensorielle. En plus, les clients de l’hôtel bénéficient d’un accompagnement personnalisé dédié.

L’Hôtel Westminster est une institution qu’il faut absolument connaître, un lieu à la fois mythique et vivant comme il en reste peu à Paris !

13 rue de la Paix, Paris 2e

