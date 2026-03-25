À Saint-Malo, cet hôtel centenaire renaît majestueusement après 3 ans de travaux

Après un impressionnant chantier qui a intrigué les Malouin(e)s et connaisseurs du Grand Hôtel de Courtoisville, cet hôtel historique a enfin rouvert ses portes à Saint-Malo. Piscine Art déco, spa, patio secret, table honorant le terroir local, chambres entièrement repensées… Nous avons été découvrir cette transformation pour vous !

Un siècle d’histoire face à la mer

À quelques pas de la plage du Sillon, le Grand Hôtel de Courtoisville semble avoir toujours fait partie du décor. Ouvert en 1906 dans le quartier de Paramé, près de l’ancien casino, il rappelle cette époque où Saint-Malo attirait les nouveaux amateurs de bains de mer et d’air iodé. Au fil des décennies, il a vu passer une clientèle fidèle, venue chercher ici une certaine idée de l’élégance balnéaire.

En 2021, une nouvelle page s’ouvre. Le groupe breton Beautiful Life Hotels reprend l’hôtel (après une rencontre fortuite dans un train entre le fondateur du groupe et un agent immobilier !), avec une ambition claire : lui redonner de l’éclat sans trahir son histoire. C’est désormais chose faite.

Une extension presque invisible et un lobby spectaculaire

De l’extérieur, difficile de distinguer l’ancien du nouveau. Une aile a été construite dans le prolongement du bâtiment historique, reprenant ses lignes à l’identique. L’ensemble a été rehaussé tout en restant étonnamment cohérent. Entièrement réaménagé par le paysagiste breton Hugo Campion, le jardin et la terrasse invitent à s’installer au calme, à deux pas de la mer. À l’intérieur, le lobby donne immédiatement le ton : sous une somptueuse verrière de style Eiffel, la lumière révèle un décor très élégant, entre Art déco et touches contemporaines. Loin des rénovations trop lisses, ici tout joue sur les matières et les formes : laiton, bois, mosaïques, lignes graphiques…

Les détails racontent aussi le lieu : luminaires conçus à Rennes, pièces sculptées, mobilier façonné à partir de coquillages recyclés. Nous sommes surtout tombés sous le charme du bar Le Baccara, où l’on retrouve un clin d’œil inattendu au Casino avec des jetons d’époque glissés sous les tables, et des jeux de société. Impossible de ne pas s’y arrêter pour siroter un cocktail près de la baie vitrée ou de la cheminée.

Des chambres inspirées par la Bretagne

L’hôtel compte désormais 63 chambres et suites, réparties entre plusieurs catégories. Pas de standardisation : chaque espace joue sur une palette inspirée du paysage breton, bleu profond, vert sauge, terracotta, sable. Le confort est clairement au rendez-vous : mobilier sur mesure, literie haut de gamme, salles de bains soignées. Ce sont de vrais cocons dont il est rapidement difficile de s’extraire.

Certaines chambres s’adressent aussi aux familles, avec des configurations communicantes. D’autres sont gigantesques et s’apparentent presque à des appartements. Une enfin abrite un jacuzzi privatif.

Une table ancrée dans le territoire

Le restaurant, baptisé 1906, fait directement référence à l’année de naissance de l’hôtel. Dans l’assiette, la cuisine reste volontairement lisible : produits de la mer, coquillages de la baie, légumes locaux, foie gras maison, bœuf breton (notre coup de coeur !), tarte fine aux pommes… l’ensemble s’inscrit dans une approche bistronomique, excellemment maîtrisée.

Côté cave, l’hôtel propose notamment les vins issus du Château Fourcas Dupré, propriété du groupe, situé au cœur du Médoc. Un domaine de 40 hectares environ, connu pour ses vins structurés et élégants, aux notes de fruits noirs et d’épices, pensés pour accompagner aussi bien la cuisine que le lieu.

Un spa qui vaut le détour

Le spa aussi a été entièrement rénové. La piscine intérieure chauffée, habillée d’un décor Art déco particulièrement réussi, en est le cœur. Lumière douce, lignes élégantes, atmosphère calme : le lieu invite immédiatement à ralentir. Autour, l’offre est complète : hammam, sauna, bain à remous et 6 cabines de soins proposant des rituels signés Sothys et Kos.

Mention spéciale aussi pour la tisanerie sous verrière, ouverte sur un patio caché, qui nous a vraiment tapée dans l’oeil. Pour une expérience plus intime, une spa-suite privative permet de profiter d’un hammam, d’un sauna et même d’un bain nordique extérieur.

Le Grand Hôtel de Courtoisville s’adresse aussi aux professionnels : 4 belles salles de séminaire modulables permettent d’accueillir de petits groupes comme des événements jusqu’à 80 personnes, avec lumière naturelle et équipements complets. Certaines peuvent même être réunies pour créer de grands espaces. Entre gastronomie, jardin, mer et spa, tout est pensé pour mixer travail et respiration. Avec cette rénovation, le Grand Hôtel de Courtoisville ne cherche pas à devenir un lieu spectaculaire ou ostentatoire. Il joue plutôt la carte d’une élégance discrète, fidèle à son histoire. Un hôtel qui change en profondeur, sans jamais donner l’impression d’avoir rompu avec ce qu’il était. Et qui devient un refuge incontournable à Saint-Malo pour une escapade facilement accessible depuis Paris.

9 rue Michelet – 69 boulevard Hébert, 35400 Saint-Malo

Téléphone : 02 99 40 83 83

Tarifs : chambre double à partir de 150 € la nuit

Réserver au Grand Hôtel de Courtoisville